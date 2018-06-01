興航條款3日上路 無預警停飛最高可罰300萬

2018-06-01 15:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕復興航空2016年無預警停飛，導致逾10萬旅客受影響，為避免民航業者無預警停飛，交通部今公告修正「民用航空運輸業管理規則第13條之1」，要求暫停或終止國內定期航線前，應檢附乘客處理機制，報民航局核轉交通部核准，核准日起60日後才能暫停或終止營運；國際客運定期航線則應於暫停或停止營運日前60天，檢附乘客處理機制，報請民航局轉報交通部備查。若違反該規定，可以民航法處60萬至300萬元罰鍰，該規定將於6月3日起正式實施。

根據修法內容，航空公司申請國內定期航線暫停營運以1次為限，國際航線則無幾次規定；不過暫停營運時間不得超過1年，暫停期間內皆可復航，並於復航前報請民航局備查，期滿若未復航，則視同終止該定期航線營運。

民用航空運輸業終止定期航線，或經民航局廢止原指定營運國際定期航線，業者應於終止或廢止日起30天內，將原領航線證書繳還；屆期未繳還者，由民航局逕行公告註銷。

民航局表示，暫停、終止營運的乘客處理機制，須包含訂位乘客安排處理方案或補償措施、訂位乘客衍生性費用處理原則、機票退費及處理方式、提供乘客諮詢及服務方式、時間與人力規劃。另外，國際定期航線若因爆炸、恐攻、疫情等不可抗力因素導致暫停、終止營運，則不受60日限制。