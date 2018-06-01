台日觀光高峰論壇首度在中市 盼吸引逾30萬人次日客遊花博

2018-06-01 15:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕「台日觀光高峰論壇」今天在台中市隆重登場，吸引近250位台日觀光業界要員參與，市長林佳龍說，這是首次在台中舉辦，透過論壇促成台日觀光更上一層樓，並希望吸引30萬至50萬的日本觀光旅遊人次到台中欣賞花博。

台日觀光高峰論壇自2008年起開始舉辦，並籌組「台日觀光推進協議會」定期互訪、輪流召開會議，促進雙方觀光交流，林佳龍去年赴日出席年會，簡報介紹台中與2018世界花博，成功爭取台中成為今年論壇的主辦城市。

論壇今日在台中林酒店登場，林佳龍表示，透過舉辦國際活動帶動中台灣觀光經濟，今年台中將舉辦花博，預計有800萬人次造訪，藉由此次論壇、旅遊踩線，可望再吸引30萬至50萬的日本觀光旅遊人次到台中欣賞花博。

日本觀光推進協議會長山口範雄說，日本成田機場6月起直飛台中航線，將讓更多日本遊客看到中台灣的美麗；台日觀光推進協議會長葉菊蘭表示，期盼在既有基礎上，創造更有吸引力的旅遊價值，達到「平衡成長，創造雙贏」。

觀旅局表示，除2天論壇外，另安排4天的中部7縣市參訪行程，展現各自城市的風采，台中規劃至國家歌劇院、高美濕地、彩虹眷村、逢甲夜市、綠柳川進行參訪活動，以及各場地花博主題意象營造，要讓日本朋友看見台中美麗的人文風情。