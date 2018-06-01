5萬分之1的機率！早產女嬰吐泡泡 竟是食道缺5公分

2018-06-01 15:06

〔記者湯世名／彰化報導〕早產的阮姓女嬰出生時體重僅1755公克，出生後第2天還不斷流口水、吐泡泡，醫師發現其食道竟缺了5公分，是新生兒最緊迫急癥之一的「食道閉鎖」，為非常罕見的A型，亦即食道兩端未連接且過短，導致食物無法經食道進入消化係統，且無法直接重建食道，發生機率衹有5萬分之1，用胸腔鏡微創手術為女嬰進行食道牽引及吻合重建手術，讓女嬰順利可自主靠嘴巴喝奶，出院時體重也上升至2200公克。

彰化基督教兒童醫院兒童外科主治醫師傅玉瑋指出，去年11月阮姓女嬰轉入彰基，經放置口胃管與顯影劑，輔以X光檢查確認診斷為「食道閉鎖」；一般新生兒食道長度約8至10公分，缺口3公分以上即可算為嚴重，阮姓女嬰的食道竟缺了5公分。

他說，傳統上A型食道閉鎖治療方式會在新生兒腹側先放置胃造口灌食，約3個月後等待食道生長至足夠長度再加以重建；於此同時在近端放置口胃管抽口水、抽痰，以免嗆咳造成吸入性肺炎。若食道長度不足，則採用新生兒自身的胃、空腸或結腸來取代不足的食道。

為了縮短阮姓女嬰治療時間並避免傳統開胸手術帶來的影響，傅玉瑋以胸腔鏡微創及食道牽引術方式治療，大約10至14天食道就可以生長到足夠的長度，有助於讓病童用自己本身的食道當作重建的材料而進行第2階段的吻合。而胸腔鏡微創手術，衹需在胸壁上留幾個約0.5公分的小傷口，不僅能減少疼痛、加速復元，也可避免影響孩子未來胸廓及脊椎生長。

阮姓女嬰去年11月29日作牽引、12月9日再牽引一次，12月15日就順利的將食道接起來；其中先暫時使用全靜脈營養注射，待追蹤確認吻合處沒有滲漏後，即正常進食。阮姓女嬰出院時矯正年齡約1.5個月，體重2200公克，已像其他嬰兒一樣逐步進食、慢慢成長。

傅玉瑋指出，雖然阮姓女嬰未來仍有可能像其他接受食道閉鎖治療的孩子一樣，因為食道逆流導致接口狹窄，但衹要採用食道氣球擴張即可。