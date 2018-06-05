天天吃好料》基隆頂級牛肉麵 當地人氣美味

味美實在的牛肉麵，好吃得讓人大快朵頤。（記者林欣漢攝）

2018-06-05 10:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕什麼牛肉麵這麼貴，一碗要450元？

位於基隆市北寧路、海洋科技博物館旁的周廚牛肉麵，老闆吳明星嚴選牛小排、牛肚、牛筋等食材，細心熬煮牛骨高湯，味美實在，曾入選台北牛肉麵節全台百大好店，儘管開業才第6年，已經是在地人氣名店。

吳明星大學讀的是法律，由於對料理有濃厚興趣，6年前決定返鄉開牛肉麵店，除了一般價位的牛肉麵，他還精選澳洲牛腱、台塑牛排等級牛肉，賣起要價逾400元的牛小排牛筋牛肚麵，許多人一開始被高價位路線嚇到，吃了之後都成為店內的老主顧。

「頂級食材讓客人吃得安心，健康與美味兼顧。」吳明星說，他的牛肉麵簡單又不簡單，除了高檔食材，最重要的牛骨高湯，加入洋蔥、胡蘿蔔、番茄等大量蔬果，以及花椒、八角、肉荳蔻約十種中藥材，過程不能加一滴水，每天要熬煮10小時，才有愈喝愈順口的溫潤湯頭。

吳明星說，為了讓牛肉風味更加豐富，熬好的牛骨高湯，才會再用來滷牛肉，並使用保溫效果高的日本瓷碗，讓客人吃到最後一口都是溫暖的，煮麵更是挑剔到以秒來計，「2分24秒最佳，硬一點2分20秒，軟一點煮到3分或3分半鐘。」

除了紅燒半筋半肉麵、紅燒頂級牛小排牛筋牛肚麵等招牌牛肉麵，涼拌素雞、豬耳朵、香滷雞胗等小菜也是客人必點，常客吳小姐表示，周廚的牛肉大塊，吃起來很滿足，軟Q有嚼勁，而使她願意一再造訪的重點是開放式廚房，乾淨的衛生環境、老闆的用心看得到。

26歲的在地居民楊頵曜說，他一星期吃2、3次，都點半筋半肉，牛筋入口即化相當軟嫩，雖然價位不低，但一分錢一分貨，不是外面7、80元的牛肉麵可以相比，也吃不習慣。

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