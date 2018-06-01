水利會改制公務機關 南投前後任會長促立法保障員工

2018-06-01 14:53

〔記者佟振國／南投報導〕針對水利會即將改制為公務機關，支持改制的南投農田水利會會長林庚辛，以及前任會長、代表民進黨參選縣長的草屯鎮長洪國浩，一致認為應立法保障員工工作權益，比照公務人員，給予公開、公平升遷管道，林庚辛更訴求水利會私有財產應妥善用於農田灌溉排水事業，不應收歸國有，洪國浩也強調政府已研擬原水利會資產改以特種基金型式運作，專款專用。

南投農田水利會今舉行慶祝水利節活動，表揚績優小組長等109人，會中焦點仍是水利會將於後年2020年10月改制成公務機關，水利會資產及員工權益該如何維護，會長林庚辛與同台的前任會長、民進黨縣長參選人洪國浩均表示意見。

林庚辛指出，水利會改制公務機關，應朝強化水利會組織與擴充功能而非消滅、弱化職能，並確保農民會員灌溉排水權益，員工工作權益更應立法保障，給予公平公開升遷管道，比照公務人員。

洪國浩則認為，水利會改制要讓更多農民受惠，不分灌區內、外，政府同樣照顧，包括原屬灌區外的埔里大坪頂台地，政府分3年3期投入1億1500萬元於當地施設管路蓄水工程，全部預計明年完工，屆時嘉惠當地632公頃農田，就是明顯的例子。

至於林庚辛強調水利會改制後相關工作站、水利小組應保留，直接服務農民，同時水利會私有財產應妥善用於農田灌溉排水事業，不應收歸國有；洪國浩則回應，目前農委會規劃原水利會資產改以特種基金型式運作，全國17個水利會各自成立基金，專款專用。