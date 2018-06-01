竹北蓮花寺濕地列保護區 軍方願全力配合

竹北蓮花寺濕地是四種食蟲植物的復育地，圖為小毛氈苔。（新竹縣政府提供）

2018-06-01 14:22

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委林為洲與多個環保團體，要求針對位於軍方管制區內「蓮花寺濕地」列入地方級溼地，以保育瀕臨滅絕的長葉茅膏菜等食蟲植物生態。軍方代表表示將全力配合，近期會拜會環團商討可行作法。

林為洲今邀集荒野保護協會等環保團體、海洋大學法政學院院長邱文彥、新竹縣政府代表、內政部代表及軍方代表召開記者會，針對新竹縣竹北市境內，位於軍方管制區內「蓮花寺濕地」生態豐富，並有瀕危的長葉茅膏菜等保育級食蟲植物。

林為洲指出，他就學時第一次遠足就是到濕地看食蟲植物，感到非常新奇，而台灣的食蟲植物棲地因經濟發展逐漸消失，呼籲盡速將蓮花寺濕地從暫定的濕地保護區，改劃為「地方級濕地」，未來更要朝「國家級濕地」方向努力。

新竹縣政府農業處副處長傅琪媺表示，蓮花寺濕地的食蟲植物棲息地因自然環境變化而非常脆弱，也因淤沙、強勢植物導致數量不斷減少，應朝劃設濕地區的方向努力。

荒野保護協會理事長劉月梅指出，蓮花寺濕地所擁有的物種是全台唯一，且位置並不影響軍方打靶訓練，應盡速劃定為濕地，才能在軍方守護國民的同時，也可以守護重要濕地。

陸軍裝訓部副指揮官王劍青回應，該區因「要塞堡壘地帶法」及射擊危險區域管制而保持生物多樣性及植被，原本的長葉茅膏菜也相當密布，近期會拜會環團商討可行作法，對於生態調查、復育及保護，軍方會全力配合。

內政部營建署分署長陳繼鳴指出，軍方擔心劃設成地方級濕地後可能會影響射擊訓練，內政部會把衝突問題納入考量，還是會以軍方訓練為優先，若列為濕地，就會納入行政資源，會再與各團體合作，讓這成為濕地保護典範。

立委林為洲與多個環保團體，要求針對位於軍方管制區內「蓮花寺濕地」列入地方級溼地，以保育瀕臨滅絕的長葉茅膏菜等食蟲植物生態。軍方代表表示將全力配合，近期會拜會環團商討可行作法。（新竹縣政府提供）