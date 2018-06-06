天天吃好料》台東成功卡茲爾 白頭刀全餐超讚

以鬼頭刀取代土魠魚的魚羹，吃起來清淡爽口，肉質更細緻。（記者王秀亭攝）

2018-06-06 09:10

［記者王秀亭／台東報導］為助母親走出喪夫的傷痛，台東縣成功鎮民陳品妤與大姊陳麗娟以父親日本名字「卡茲爾（KATZER）」為店名，利用鬼頭刀做出魚干魯肉飯、鬼頭刀魚羹、蚵仔煎等一道道家傳小吃，才開店3年，已累積許多忠實顧客，甚至是不少東海岸民宿主人推薦的在地特色料理。

鬼頭刀是成功鎮主要漁獲，早期漁民將經濟價值高的旗魚、鮪魚出售後，賣相不佳的鬼頭刀只能帶回家。

陳品妤說，當年許多綠島漁民都會到成功捕魚，父親陳勝雄就是其一，鬼頭刀交給母親後，會利用醃漬、燻烤或日曬等方法做成魚干、魚醬，長期保存鬼頭刀，再包入肉粽、草仔粿，甚至魯肉飯裡，是綠島常見的魚料理，這一味也從阿祖、阿嬤、媽媽再傳到姊妹們，已是第四代。

陳麗娟、陳品妤姊妹原本只是讓母親生活有寄託，和成功鎮民們分享兒時美味，想不到大受歡迎，連怕魚腥味而少吃魚的民眾也愛吃，兩人進一步研發蚵仔煎、魚羹、魚排等鬼頭刀小吃。

傳承母親精湛廚藝的大姊陳麗娟說，魚干魯肉飯一定要以新鮮鬼頭刀日曬成魚干，魯肉汁加入魚干後，提出「山海」的滋味，魚羹則是以肉質細緻的鬼頭刀取代土魠魚，比土魠魚羹更為清淡爽口，另一受歡迎的鬼頭刀蚵仔煎，外皮酥脆，吃得到新鮮蚵仔及酥炸鬼頭刀，加上特製醬料，大人小孩都喜歡。

每到成功鎮必定造訪「卡茲爾」的民宿主人許先生說，最喜歡鬼頭刀魚排，沒有魚腥味又好入口，尤其魚干魯肉飯有魚的香氣，就是與眾不同，讓人吃了會想念的味道。

從台東市載著一家大小到成功的陳先生說，到成功吃海產，以桌菜居多，對小家庭或情侶而言量太大，吃不完，卡茲爾以小吃居多，加上醬料、口感都很棒，滿足了想吃魚又吃不完整桌菜的背包客或小家庭。

為了凸顯父親討海捕魚的辛勤過往，陳麗娟、陳品妤姊妹在用餐區擺上許多老照片，只要有時間，還會充當解說員，說起記憶中的漁村故事，讓民眾更認識早期討海人家的生活點滴。

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魯肉飯裡也吃得到魚香。（記者王秀亭攝）

以鬼頭刀做成的各式小吃是卡茲爾的招牌菜。（記者王秀亭攝）

各式鬼頭刀小吃外，陳品妤製作的鬼頭刀XO醬，也是知名團購產品。（記者王秀亭攝）

陳麗娟、陳品妤不斷研發鬼頭刀小吃，因應夏天的酷熱，將推出的新菜色。（記者王秀亭攝）

卡茲爾才開店三年，已累積不少忠實顧客。（記者王秀亭攝）

陳麗娟將家傳的魚干魯肉飯再研發改進，成為店內招牌小吃。（記者王秀亭攝）

陳麗娟（右起）、陳品妤姊妹將家傳的鬼頭刀料理再發揮創新。（記者王秀亭攝）

陳家姊妹以父親的日本名字「卡茲爾」為店名，店內述說了父親的故事。（記者王秀亭攝）