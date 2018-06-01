北市1區1「石頭湯」服務 導入北醫、聯醫專業資源

2018-06-01 13:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市社會局推出「石頭湯計畫」，提供長者所需醫療、居家護理等服務，計畫試辦已1年8月，社會局砸3千萬元，今年4月起擴及到12行政區均有據點，據點由市立聯合醫院、台北醫學大學附設醫院等醫療院所進駐，提供專業照護資源，成為社區鄰里的長照諮詢站。

北市社會局今早於黎忠區民活動中心舉行石頭湯整合服務新主張記者會，宣布石頭湯計畫從105年9月辦理至今，從大同、松山、內湖及中正4個行政區每區一里，去年新增文山區、5個行政區每區3里，今年4月起擴大到全市12行政區皆有石頭湯服務據點，也宣告柯文哲任內的社福代表性政績到位。

柯文哲致詞表示，北市截至這個月為止，65歲以上老人人口達44萬5千多人，佔總人口16%，再過4年就會達到20%，北市有很多福利措施，不管居家醫療、復健營養或居家服務的打掃房子等衛生與社福措施，但要讓獨居老人一個一個申請不發瘋才怪，目前在台照顧老人的外傭有28萬人，不得了，再過幾年外傭超過30萬人，所以要開始思考在台灣建立整合性老人照護系統，2年前北市開始試辦石頭湯計畫。

柯文哲以新藥上市作比喻，新藥上市前要做實驗，新的社福制度要上線也是，坦白講過去常常是政治不能實驗，不能一次不分青紅皂白大規模實驗，所以新制度要測試，以社會局試驗保母照顧嬰兒為例，試驗後發現4個保母照顧12名嬰兒是最有效率，要做實驗才知道。

柯文哲強調，石頭湯計畫還是試驗性質，因此導入醫院、社福團體的公私協力，建立整合型老人服務系統，在北市慢慢推展，摸索出最適合老人服務，對台灣長照2.0落實有正面效益。

致詞結束後，柯文哲步行到鄰近的信義區石頭湯據點訪視，該據點由北醫進駐提供服務，據點設置智慧血壓計提供附近長者量測血壓，還有家庭照顧者咖啡沙發座，讓照顧者短暫喘息並與他人交流。

北醫院長陳瑞杰也在一旁向柯文哲解說相關設備與服務，陳瑞杰表示，配合社會局，北醫於4月30日成立信義區石頭湯據點，盼以社區端出發，讓社區居民了解長期照顧服務，主動發現有需求的個案，並提供客製化的照顧計畫，期許結合科技、醫療、生活、人文與關懷的理念，提供高齡、失能、失智或獨居長輩更有效益的服務，透過付出與分享，共享資源，將利益最大化。