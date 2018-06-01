澎湖島帆船週15日開賽 逾450位各國好手競技

澎湖島帆船週系列賽，十五日起正式在澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）

2018-06-01 13:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕邁入第6年的澎湖島帆船週系列賽，今年參賽船數再創新高，共有43艘報名參賽、超過450位各國選手同堂競技，今日由澎湖縣長陳光復、中華民國帆船協會理事長陳雙全及澎湖縣帆船協會理事長許國政等人，正式對外宣布賽程。

今年帆船週系列賽，預計15日晚間在澎澄飯店舉辦開幕晚會、16日進行虎井嶼繞島賽及澎科大西瀛盃澎湖灣繞標賽，17日休兵一天、18日繼續在觀音亭舉行澎湖灣繞標賽，晚間在福澎喜來登飯店舉行頒獎及閉幕典禮，亞果遊艇集團亞澎公司今年也贊助比賽遊艇免費停泊席位。

由於澎湖海域相當適合風浪板及重型帆船航行，經過前幾任理事長馬靜祥、陳雙全等人努力下，已成為國內數一數二的比賽場地，未來會持續推動，將澎湖打造成五星級的訓練基地，同時希望舉辦此類賽事，充分發揮獨特的海洋特色，進而結合地方觀光，帶動在地旅遊產業蓬勃發展，讓澎湖逐步躍升為國際海洋城市。

澎湖縣副議長陳雙全，卸任澎湖帆船協會理事長職務後，更上層樓擔任中華民國帆船協會理事長，今年澎湖已確定要舉辦5項賽事，除了6月澎湖島帆船週系列賽外、7月全國各級學校風浪板賽、9月風箏浪板、10月RS-1世界盃錦標賽、11月亞洲盃風浪板賽等5項賽事，另外海峽盃帆船賽也在洽談中，澎湖成為台灣帆船發展訓練重鎮指日可待。