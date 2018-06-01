Google搜尋再進化 現在還提供預約服務

2018-06-01 14:20

〔編譯吳佳穎／外電報導〕路透報導，Google 3月推出「預約服務（Reserve with Google）」，只要拿出手機，說你想在今天下午5點健身，系統會自動幫你整理附近今天下午5點還有空缺的健身，在頁面中可以直接完成預約，省下打電話的時間。

路透記者認為，這是搜尋引擎邁向下一代的第一步。

Google拒絕回應這項服務目前的營運情況。不過有7家與Google合作的業者表示，這項服務為他們增加了75%的來客人數。業者說，這項服務讓他們更容易被潛在客源看到。

Google希望將搜尋服務往後延伸，不是提供搜尋清單，還能提供使用者解決方法，與其他搜尋引擎對手做出區隔。

一如Google Assistant在語音服務上的表現，當預約商家客滿時，Siri 、Alexa只會幫使用者打1通電話，但Google Assistant 5月展示的服務，透過 robo-calls ，Google Assistant會打很多通電話，直到找到備案。

但有業者提醒，Google尚未針對相關服務的營利模式進行說明。當相關服務成為使用者首選時，店家的排序可能會受下廣告程度影響，或Google會直接向店家收取服務費。

目前台灣的「預約服務（Reserve with Google）」尚在建置中。