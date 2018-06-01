錄取率5.5％ 南市考清潔臨時人員 68歲、16歲學生都來扛沙包

南市清潔臨時人員招考，參加人員無不全力以赴。（記者蔡文居攝）

2018-06-01 13:23

〔記者蔡文居／台南報導〕南市環保局今天起一連3天在南市中山國中中山館舉辦清潔臨時人員招考，共有3532人報名，預計招考196人，錄取率僅約5.5％。由於競爭十分激烈，參加人員無不全力以赴，過程中也有不少人不慎跌倒而前功盡棄，相當可惜。

目前就讀高二夜間部的16歲葉姓少年表示，他白天在一家餐廳工作，晚上讀書，因叔叔也是清潔隊員，一直鼓勵他來考，而且這個工作也比較穩定，因此才決定報考。

環保局說，臨時人員每月基本薪資2萬2000 元（含個人勞健保自付額），另有清潔獎金6000元及加班費，駕駛另有安全津貼600元，因此至少實領2萬8000元（包含勞健保補助），如果升正式人員，基本薪則為3萬2000元。

環保局表示，這次報考民眾年齡最高者為68歲，最低者為16歲，年齡層以30至50歲最多，佔60.96％。測驗方式為參加人員徒手獨力負重米袋（沙包），完成30公尺折返共計60公尺競速測驗，米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。

由於報考人數很多，環保局特別分3天舉辦。今天第一梯次均為男生，報考人數坐滿了中山館休息區。現場逐批進行競速，不少人完成競速後，速度僅需11秒、12秒，競爭相當激烈。成績現場立即公布，但錄取名單得等全數考完後，統一於下週一上午公布。

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