雨水少甜桃果粒小 石磊部落500斤待售

竹北市民朱健銘向尖石鄉石磊部落農民訂購兩籃甜桃幫忙，今天由賴明惠的先生郭萬昌親送到他市代參選人的服務處。 （朱健銘提供）

2018-06-01 12:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕又名「五月桃」的甜桃產季進入倒數，新竹縣尖石鄉後山玉峰村石磊部落的甜桃，可能因為1個月多沒下雨，果粒小而影響銷售；族人賴明惠表示，桃子小但品質一樣好，目前尚有近500斤待銷售，盼想嚐鮮的民眾多多捧場！

賴明惠表示，石磊部落以自然農法生產蔬果，其中約有20戶栽種甜桃，大多自產自銷，因名氣不若桃園拉拉山或是秀巒村的鎮西堡、司馬庫斯，觀光客較少，除仰賴老顧客訂購，族人在農忙之餘，還得利用各種機會零售。

賴明惠說，甜桃採收到6月上旬，產季剩剩一週；不過，今年從4月中下旬到昨天一直沒有足夠的雨水，影響甜桃生長，每顆直徑僅約六公分，雖然吃起來一樣香甜多汁，但因果粒太小，連盤商都不願意收購，所以目前尚有近500斤尚未賣出。

雖然剩餘產量不少，仍是農民辛苦的成果，且為主要收入來源；但甜桃採收後不耐放，必須在這一兩週內銷售出去，讓桃農十分焦急。

竹北市民朱健銘輾轉得知消息，心疼農民的他立即訂購了兩籃，今天由賴明惠的先生郭萬昌，親送到竹北市代參選人服務處。

賴明惠說，玉峰村好山好水，境內擁有縣定古蹟-李棟山古堡，以及馬里光瀑布、老鷹瀑布等景點，歡迎民眾上山避暑踏青；新竹地區想要品嚐甜桃、幫忙部落桃農者，訂購兩千元就親送。電話：0979-165844。