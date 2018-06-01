香蕉價格低迷 林聰賢：鼓勵民眾多選用台灣水果

農委會主委林聰賢今天表示，開拓國際市場、也鼓勵民眾多多選用台灣水果。 （記者簡惠茹攝）

2018-06-01 12:42

［記者簡惠茹／台北報導］少雨高溫的天氣導致蔬果量增加，價格跌落，香蕉批發價低迷，對於搶救香蕉價格，農委會主委林聰賢今天表示，開拓國際市場、也鼓勵民眾多多選用台灣水果。

林聰賢表示，台灣農業面臨的問題是過猶不及，例如前兩年碰到大颱風，農產品歉收價格高，今年則是因為天氣很快就熱，幾乎還沒經歷春天就入夏，所有水果集中在五月下旬採收，五、六、七月集中上市，農委會不會讓台灣農民太辛苦，除了積極開拓國際市場，也對加工品項進行相關調節。

林聰賢指出，現在會出現一種惡性循環，今年某個農作價格好，大家就會跟進搶種，為了不讓這樣的事情重複發生，有請農糧署好好跟農民團體和生產合作社做有效輔導，農委會也有建置產銷資訊平台，讓農民可以上網搜尋作物生產狀況並預估市場價格。

「請大家多吃水果幫助農民。」林聰賢說，對於果農關心的價格問題，農委會除了會把催熟採後處理的儲藏系統做的更完整，也會透過調節作業，例如針對價格低品項差的水果，驅動加工業者收購，上品則繼續推動出口，國內也有許多企業主動幫忙推廣行銷，希望大家多多選用國產水果，進口代替就會比較少，能多多幫助台灣農民。