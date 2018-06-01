遠通攜手陽光基金會 申辦eTag自動儲值送洗車折價券

2018-06-01 12:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠通電收6月至10月推出「eTag喜迎700萬用戶」活動，每月都將抽出20位幸運車主，贈送1萬元遠東百貨禮券；只要是eTag用戶，有申辦銀行自動儲值，並下載遠通ETC APP都可參加抽獎。另外，為響應公益，遠通攜手陽光基金會推動「臉部平權」運動，除拍攝影片外，民眾只要申辦eTag銀行自動儲值成功，下載ETC APP領取限量優惠序號，就贈送陽光汽車美容50元折價券、市價300元的前擋玻璃除油膜免費體驗，還有機會抽中市價3000元的陽光奈米鍍膜服務。

遠通電收表示，對於燒燙傷及顏損者來說，除承受身體上的不適，及接受自己外貌的改變外，外人異樣眼光其實給他們許多壓力與恐懼，推廣「臉部平權」的精神，便是期待社會大眾，破除因外貌而帶來的偏見或歧視。為一同推動臉部平權運動，遠通與陽光基金會也特別拍攝了一支宣傳影片。

為用實際行動關心顏面損傷與身心障礙者，除透過ETC APP結合陽光洗車優惠，遠通也於全台24家直營門市設置捐款箱，民眾只要捐贈100元以上，即可獲得陽光基金會市價200元限量禮品。

另外，ETC APP將於6月6日推新版本，新增多車管理功能，遠通電收表示，改版後，民眾登入APP畫面，即可直接顯示車輛餘額，且能直接在畫面下方操作新增車輛，未來只要一鍵登入，就能顯示所有車輛的通行餘額。