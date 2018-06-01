清涼一夏!後龍夏日西瓜節6月9日登場（記者蔡政珉攝）

2018-06-01 12:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮盛產西瓜，遠近馳名、品質穩定，尤其最近天氣炎熱，正是品嘗西瓜好時節。後龍鎮公所預定於9日於客家圓樓旁的高鐵橋下空地辦理夏日西瓜節，安排西瓜趣味遊戲、農創市集以及西瓜免費吃到飽等活動，歡迎民眾共襄盛舉。

後龍鎮公所指出，後龍鎮西瓜栽種面積約200公頃、產量約6000公噸，且西瓜有「瓜果之王」美譽，富含人體所需的多種營養素，加上近日近來天氣炎熱，大口咬下西瓜可以消暑止渴，可說是夏天最佳補給品。

另外，後龍鎮公所表示，後龍西瓜又沙又甜，從日治時期就深受日本天皇的喜愛，指定成為台灣第一瓜，且今年生長期間天氣合宜，西瓜位受到雨水水傷，品質穩定且甜美多汁。

後龍鎮公所表示，活動當天將有70攤市集，供民眾選購正港後龍西瓜、在地農產，還有規劃徒手秤西瓜的「西瓜人體秤重機」等與西瓜相關的趣味遊戲。

另外，後龍鎮公所今年「西瓜產地防偽標章」，以維持後龍西瓜的美譽以及品質，後龍鎮公所說，只要西瓜生長於後龍鎮內，無蟲孔疤痕、果形端正，並通過173項農藥殘留合格，重量符合標準，瓜農可以向鎮公所農業課申請，經公所審核通過後將發放西瓜防偽標章，代表每顆西瓜的身分證。