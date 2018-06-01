撐不住了！國宴小吃阿璋肉圓 今起漲至每顆45元

彰化市全國知名的國宴小吃阿璋肉圓，從今天起每顆調漲5元，由40元漲為45元。（記者湯世名攝）

2018-06-01 12:25

〔記者湯世名／彰化報導〕撐不住了！彰化市全國知名的國宴小吃阿璋肉圓，從今天起每顆調漲5元，由40元漲為45元，遠從高雄來的遊客得知漲價說：「我們遠道而來，漲10元也要吃！」阿璋肉圓老闆施明裕無奈說，開發票導致營運成本增加，加上原物料上漲，不得已只好調漲。不過，中區國稅局彰化分局輔導縣內月營業額逾20萬元小吃業者開發票，2年來僅成功輔導3家，效率之低使其成為箭靶，未來執行成效如何尚待觀察。

中區國稅局彰化分局輔導彰化縣月營業額逾20萬元的小吃業者開實體發票，不料小吃業普遍認為全國知名的阿璋肉圓都沒有開發票，他們也不開發票，「阿璋有開發票再說！」阿璋肉圓成為業界箭靶，也被國稅局盯上，老闆施明裕乾脆從兩年前的7月1日起設置收銀機開始開立實體發票，他並呼籲國稅局應針對符合條件的業者都要求開發票，不應有差別待遇，國稅局則持續輔導業界開發票。

不過兩年過去，彰化縣僅有包括阿璋肉圓在內的3家肉圓店業者開發票，仍有2、30家知名的業者未開立發票，就在外界議論並質疑國稅局「大小眼」、「差別待遇」之際，阿璋肉圓也決定從今天起，每顆肉圓調漲5元，亦即由40元漲為45元，讓許多慕名前來吃肉圓的遊客「吃驚」。

一名遠從高雄來吃肉圓的遊客說，每顆肉圓調漲5元「還好」，且他們遠道而來，「漲10元也要吃！」還有遊客說，相關業界開發票有其必要性，國稅局應該有一致性，而非有針對性。

阿璋肉圓老闆施明裕則表示，他們用的食材都相當新鮮，2年前被國稅局輔導開發票時，當時也沒有漲價，但因為原物料成本上漲，他們實在是撐不住才會調漲，湯品則維持原價，還望消費者見諒。

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