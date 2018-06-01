消保處抽檢「蓬蓬黏黏球」 標示查核全不符規定

2018-06-01 12:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近日國內兒童發生多起因將玩具蓬蓬黏黏球（捏捏球），捲入頭髮無法取下，最後只能將頭髮剪掉的情況，國外也有多起相同案例，行政院消保處日前特別透過PChome24h購物、MOMO購物網，買3件進行品質安全檢測及商品標示、檢驗標識查核。

消保處表示，塑化劑含量及重金屬含量均符合規定；至於商品標示及檢驗標識方面，3件均不符合規定；消保處已請主管機關經濟部標準檢驗局及經濟部中部辦公室，依法調查處理並命業者改善。

蓬蓬黏黏球（或捏捏球）是種可拼出各種不同造型，創意性積木玩具，為許多國內外家長及兒童所喜愛。消保處召集標準局、中部辦公室會商處理結果。標準局檢視後，認定該等玩具在設計上尚無安全疑慮，應加註「使用時應遠離頭髮避免纏繞」或「避免吞食」等中文警語，以避免兒童錯誤使用。

3件商品標示不合規定部分，分別有無檢驗標誌、無製造廠商或進口商名稱、無主要成分或材質、無警告標示、無適用年齡等。

消保處表示，鑑於該等玩具主要透過網路販售，經濟部中部辦公室已發函建請國內知名網路平台業者，包含台灣樂天市場公司、香港商雅虎資訊公司台灣分公司、富邦媒體科技公司、網路家庭國際資訊公司、樂購蝦皮公司、露天市集國際資訊公司等，於販售該等玩具網頁上，註明「使用時應遠離頭髮避免纏繞」警語。並建議消費者在購買時，應注意有無商品標示及檢驗標識，及主動提醒或注意年幼的兒童在使用時，避免接觸到頭髮或誤食，以免發生危害。