台中公園首例「活水鏈」 引入綠川、旱溪過濾回流

2018-06-01 12:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中公園日月湖去年完成百年來首度大規模清淤，並新設2處90公尺深井及2座「水撲滿」挹注日月湖水源，同時將綠川的過濾用水引入，透過湖水再次過濾排回綠川形成「活水鏈」，成為市內公園引用整治的河川水源，進而活化水質的首例。

市府建設局長黃玉霖說，為維護日月湖水質，市府引用綠川水流活化日月湖，規劃3階段引水測試水質，每階段測試期2個月。5月16日完成引水測試前水質採樣，第1階段測試自5月21日開始，現場測試閘門給水閥開啟角度與入水量測試後，每日約補注180立方公尺的水量。

未來將視日月湖狀況及引水水質，再行調整替代量，透過建立日月湖水質基本資料，提供後續引水與水質變化調整參考依據。

他又說，市府也配合調整地下水井抽水時間，並對引水後的水質採樣送驗，經過引水約1週每日持續觀察，目前湖中魚類生物與引水前並無異樣，後續將配合入水量與水質檢測結果，逐步調整湖水汰換率。

建設局強調，台中公園是在地人悠久的歷史記憶，日月湖整治成功，還要更加維護水質。除引入綠川、旱溪水流檢查合格的水質，也將水流再排回綠川、旱溪，形成一個生生不息的「活水鏈」，是台中市公園的首次創舉，如果「活水鏈」模式成功，盼能結合市區其他河川，營造公園水池、湖泊，串聯附近河川溪水的水路相通的藍帶城市意象。