台中明天首次賽龍舟 林佳龍直播搶先曝光

2018-06-01 12:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市有史以來首場龍舟賽明後天在花博豐原園區的軟埤仔溪登場，超過百隊報名參加。市長林佳龍今早透過臉書直播，帶網友實地走訪賽事場地；林佳龍說，軟埤仔溪整治後，景觀優美，不僅能划龍舟，還可作為輕艇的訓練基地。

林佳龍在直播中表示，台中有河川經過市區是件很幸福的事，但過去河川、排水沒有好好整理，變成家庭汙水排放地，大雨來更會淹水，因此他特別重視水域治理，包括綠川、柳川、筏子溪、旱溪、軟埤仔溪等都進行整治。

軟埤仔溪經過整治後，不僅看起來乾淨，還兼具防洪、蓄水、親水功能，更可進行划龍舟比賽，還可作為輕艇的訓練基地，也歡迎民眾明天到軟埤仔溪觀看龍舟比賽，平常也可來逛逛走走，看看不一樣的軟埤仔溪。

隨行的水利局副局長馬名謙說，軟埤仔溪原本有家庭汙水排入，整治過程中將汙水截流到下游進行礫間處理，再生水可以做園區澆灌使用，乾季時也能補充景觀湖蓄水，一舉兩得。

另外，園區使用6700平方公尺透水鋪面，是台中是單一場域最大面積的透水鋪面，裡頭有保水球，在雨天時吸水，減少積水、淹水情形，沒下雨時，保水球水份會蒸散，調節溫度。

觀看直播的網友紛紛留言「市長的用心大家看得見」、「豐原真的因為市長改變真多」、「台中市真的改變很多，感恩有您！」，也有人提醒「水岸花都確實很讚~維護管理要落實，後續環境保護要永續保持」。

市府說，目前六都中僅台中沒有「賽龍舟」，軟埤仔溪廣達1公頃的景觀湖，可容納2萬5千立方公尺的水量，配合水門調控，水深可達3公尺。該湖區寬37至20公尺，總長300公尺，水域平穩、水質清澈，規劃小龍舟競速與大型龍舟拔河賽。

這項龍舟賽分為「龍舟競速」及「龍舟拔河」，軟埤仔溪可容納2艘小龍舟運行，龍舟競速組每隊10人含領隊、教練及6名選手，共持3對槳下水，採150公尺計時競速。龍舟拔河限前項賽事隊伍報名，各隊下船2對槳4名選手，採4公尺勝負賽或計時1分鐘。