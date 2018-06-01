工會陳情桃市府 痛批華航追殺工人、打壓言論自由

華航企業工會理事長張惠宗，控訴公司對員工極盡打壓能事。（記者謝武雄攝）

2018-06-01 12:02

［記者謝武雄／桃園報導］華航空服員罷工於去年6月23日滿週年，桃園市空服員職業工會在交通部召開記者會，其中桃園市空服員職業工會常務理事張書元穿著華航制服，參加行動劇演出諷刺交通業違規事實，遭華航認定內容並非事實，損壞華航聲譽，給予1大過2小過處份，華航企業工會、桃園市空服員職業工會人員，今天於桃市府勞動局調解前於市府廣場陳情抗議，痛批華航追殺工人，打壓言論自由。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說，2016年華航空服員罷工，隔年改革派幹部拿下華航企業工會，本以為可以和公司對等協商、有效談判，沒想到華航不僅未履行罷工協議，甚至全面壓制工會活動，甚至打壓工人的言論自由，讓企業籠罩在白色恐怖之中。

鄭雅菱說，工會去年6月23日在交通部召開記者，工會理事林馨怡、朱良駿及張書元配合工會活動，擔任「運輸業工時大體檢」記者會之主持人、發言人與行動劇演員，事後遭華航追殺，最後均被記1大過2小過，桃園市政府勞動局於今天上午11點針對張書元案進行調解，勞動部則於下午針對「張書元、朱良駿、林馨怡記者會懲處案」進行裁決，工會才於調解、裁決前夕分別到桃市府、勞動部抗議。

鄭雅菱表示，華航未履行罷工協議，工會抗議，華航仍執意提告工會理事長趙剛、前秘書長林佳瑋、法律顧問吳俊達。

華航企業工會理事長張惠宗說，華航對企業工會打壓極盡追殺能事，他帶領工會爭取年終獎金、陪同會員召開人評會等原因遭記1大過2小過處份；另華航片面取消帶手套收餐規定，會員代表潘家洛捍衛職安爭取收餐戴手套，遭降轉地勤，月薪少了好幾萬元；秘書長朱梅雪因發行工會刊物被告；華航控管工會網路社團，要求會員刪除留言，理事蘇盈蓉、張馨方因不願刪除竟被公司送評議會討論。

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