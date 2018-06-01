新北宣導青春專案 車模角色扮演反性騷

2018-06-01 11:59

〔記者陳薏云／新北報導〕青春專案今年提前開跑！新北警首次結合遊戲產業合作，請來模特兒「小青」、「鍾典佑」到場扮演「幻想三國誌5」角色，共同宣導「反毒」、「反詐欺」、「反霸凌」、「反性侵（騷擾）」。小青受訪時表示，「當車模時也曾被強行摟腰、鬍子搓肩，當下勇敢說不，女生才能保護自己。」

模特兒「小青」在現場扮演「夜穹音」，平常多擔任車展模特兒的她也分享自身經驗：「展場常常碰上吃豆腐的民眾，用鬍子磨蹭我肩膀，或是合照摟腰等，當我不舒服時都會大聲說不！」並表示女生一定要懂得保護自己，避免陷入被性侵或性騷擾的困境。

模特兒「鍾典佑」則扮演「嚴朔」，表示學生時代曾經看過同學被霸凌，「若是能協助都會上前制止，讓霸凌者不能恣意妄為。」

透過遊戲中的角色，反毒由戰爭孤兒男主角嚴朔、醫術世家女主角慕容妍代言；反霸凌由常山趙子龍及可愛的計蒙擔綱；反詐騙由三國兩大軍師孔明和司馬懿領銜；反性侵則是由霸氣的夜穹音和講話一針見血的殊臣出馬宣導，這也是第一次與電玩結合，相當創新。

除了海報文宣的釋出之外，也規劃有大專校園快閃活動，現場將會有配合這次活動特別製作的宣導小物，希望透過電玩遊戲，拉近與學生的距離，達到宣導的效益。

新北市政府警察局局長胡木源表示：「安全，是我們新北市政府警察局全體同仁對所有市民的承諾和初衷，和遊戲主角努力守護世間和平一樣。」

相關影音