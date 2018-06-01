世大運選手村社宅7/2開放申請出租 租金最低5500元

2018-06-01 12:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣史上最多出租戶數的社會住宅要出租了！為落實總統蔡英文社會住宅政策，由林口世大運選手村轉型的優質社會住宅，內政部今天正式公告出租，凡是單身青年、小家庭、經濟及社會弱勢等民眾，只要符合資格皆可申請抽籤入住，政府首次破天荒提供2500戶名額，將在今年7月2日開放受理申請。

內政部長葉俊榮今日與世大運滑輪溜冰金牌選手陳映竹，在林口世大運選手村社會住宅張貼出租公告，推出結合多元社福設施與青創基地，並融合生活、教育、休閒的「只租不售」的高品質社會住宅社區。

葉俊榮表示，今天是很重要里程碑，正式公告出租，未來還有申請、抽籤、入住等程序，整個社會住宅推動，除了實現蔡總統8年20萬戶社會住宅政策，滿足安居需求外，還有更重要的意義是這個基地提供大量住宅空間給一般民眾，具體實現社宅重要理念，讓年輕人成家立業第一哩路走得順暢，讓更多弱勢得到支撐，讓民眾住得起、住得好。

葉俊榮指出，住得起就是便宜，住得好就是設施很棒，社會住宅推出後引起社會各界重視，已經有許多民眾洽詢想入住。

葉俊榮提及，世大運選手村社會住宅特色是「一高一低」，亦即高品質低租金，更有4多「多戶數、多房型、多申請類型、多內涵」，在高品質方面，採用綠建築及智慧建築規劃，並由住都中心管理，更與鄰里共享社福設施。

在低租金部分，葉俊榮表示，有分成優先戶和一般戶，優先戶租金低於市價64折，一般戶是市價8折，出租前3年再打8折；優先戶租金每坪246元、管理費一坪60元，一般戶租金每坪307元，汽車車位月租2500元、機車車位月租1000元。

葉俊榮說，租金最低5500元，就能承租到高品質的一房型，另外有2房型、3房型、4房型。在多申請類型方面，有分成750戶優先戶（含懷有第三胎者）、125戶睦鄰戶（設籍於林口區6個月以上）、125戶一般原住民戶、175戶新婚2年內或育有學齡前幼兒戶、125戶現職警消人員戶，以及1200戶的一般戶，合計共2500戶。

內政部也規劃，林口世大運選手村社會住宅提供3408戶住宅單元及82商店設施，住宅單元除442戶提供提供經濟部做為國際青年創業聚落，59戶提供新北市府做益，另外，預留407戶規劃引進非營利團體及辦理多元入住實驗方案使用，其餘2500戶全部對外出租。

內政部指出，林口世大運選手村社會住宅除「睦鄰戶」須設籍在林口達6個月以上者，其他欲申請民眾，不限設籍在新北市，只要在新北市、台北市、基隆市或桃園市就學或或就業，有居住需求便可申請。

  • 內政部長葉俊榮與世大運金牌選手陳映竹在社會住宅三房型的客廳談論社會住宅優點。（記者陳鈺馥攝）

    內政部長葉俊榮與世大運金牌選手陳映竹在社會住宅三房型的客廳談論社會住宅優點。（記者陳鈺馥攝）

  • 為落實總統蔡英文社會住宅政策，由林口世大運選手村轉型的優質社會住宅，內政部今天正式公告出租。（記者陳鈺馥攝）

    為落實總統蔡英文社會住宅政策，由林口世大運選手村轉型的優質社會住宅，內政部今天正式公告出租。（記者陳鈺馥攝）

  • 台灣史上最多出租戶數的社會住宅要出租了！為落實總統蔡英文社會住宅政策，由林口世大運選手村轉型的優質社會住宅，內政部今天正式公告出租。（記者陳鈺馥攝）

    台灣史上最多出租戶數的社會住宅要出租了！為落實總統蔡英文社會住宅政策，由林口世大運選手村轉型的優質社會住宅，內政部今天正式公告出租。（記者陳鈺馥攝）

  • 林口世大運選手村轉型的優質社會住宅，三房型房間內部。（記者陳鈺馥攝）

    林口世大運選手村轉型的優質社會住宅，三房型房間內部。（記者陳鈺馥攝）

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