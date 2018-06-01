世大運選手村社宅7/2開放申請出租 租金最低5500元

2018-06-01 12:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣史上最多出租戶數的社會住宅要出租了！為落實總統蔡英文社會住宅政策，由林口世大運選手村轉型的優質社會住宅，內政部今天正式公告出租，凡是單身青年、小家庭、經濟及社會弱勢等民眾，只要符合資格皆可申請抽籤入住，政府首次破天荒提供2500戶名額，將在今年7月2日開放受理申請。

內政部長葉俊榮今日與世大運滑輪溜冰金牌選手陳映竹，在林口世大運選手村社會住宅張貼出租公告，推出結合多元社福設施與青創基地，並融合生活、教育、休閒的「只租不售」的高品質社會住宅社區。

葉俊榮表示，今天是很重要里程碑，正式公告出租，未來還有申請、抽籤、入住等程序，整個社會住宅推動，除了實現蔡總統8年20萬戶社會住宅政策，滿足安居需求外，還有更重要的意義是這個基地提供大量住宅空間給一般民眾，具體實現社宅重要理念，讓年輕人成家立業第一哩路走得順暢，讓更多弱勢得到支撐，讓民眾住得起、住得好。

葉俊榮指出，住得起就是便宜，住得好就是設施很棒，社會住宅推出後引起社會各界重視，已經有許多民眾洽詢想入住。

葉俊榮提及，世大運選手村社會住宅特色是「一高一低」，亦即高品質低租金，更有4多「多戶數、多房型、多申請類型、多內涵」，在高品質方面，採用綠建築及智慧建築規劃，並由住都中心管理，更與鄰里共享社福設施。

在低租金部分，葉俊榮表示，有分成優先戶和一般戶，優先戶租金低於市價64折，一般戶是市價8折，出租前3年再打8折；優先戶租金每坪246元、管理費一坪60元，一般戶租金每坪307元，汽車車位月租2500元、機車車位月租1000元。

葉俊榮說，租金最低5500元，就能承租到高品質的一房型，另外有2房型、3房型、4房型。在多申請類型方面，有分成750戶優先戶（含懷有第三胎者）、125戶睦鄰戶（設籍於林口區6個月以上）、125戶一般原住民戶、175戶新婚2年內或育有學齡前幼兒戶、125戶現職警消人員戶，以及1200戶的一般戶，合計共2500戶。

內政部也規劃，林口世大運選手村社會住宅提供3408戶住宅單元及82商店設施，住宅單元除442戶提供提供經濟部做為國際青年創業聚落，59戶提供新北市府做益，另外，預留407戶規劃引進非營利團體及辦理多元入住實驗方案使用，其餘2500戶全部對外出租。

內政部指出，林口世大運選手村社會住宅除「睦鄰戶」須設籍在林口達6個月以上者，其他欲申請民眾，不限設籍在新北市，只要在新北市、台北市、基隆市或桃園市就學或或就業，有居住需求便可申請。