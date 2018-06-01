網美點滿整桌炸雞拍照 被爆「完全沒吃全丟掉」引眾怒

網美在IG分享炸雞美食。（圖擷取自IG）

2018-06-01 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕網美與食物拍美照，沒想到拍完照後，被爆料把整桌食物丟掉，引起眾人撻伐！

一名網友在「巴哈姆特」爆料指出，在台中高鐵站的超商，遇到網美點了滿桌炸雞，結果完全沒吃，「全部丟掉」。

文章貼出後，該名網美也隨之曝光，網美IG文章中指出，「滿滿一桌，全部口味都點來吃看看！種類很多，從炸雞到年糕都有耶」，文中更推薦各項商品。

網友紛紛湧入網美IG留言批評，「浪費食物的感想是什麼呢？」「會不會其他的食物也是這樣被浪費？」「別浪費食物呀，妹妹」；還有人質疑，「根本都沒吃也好說自己是吃貨女孩，根本廣告不實，沒人會再相信你的美食評論了」。

事後，該名網美也在IG發出限時動態，「對不起，對於這次事件傷害到了人，我們不應該浪費任何食物，對不起！」她表示，確實為了拍照發文點了太多份量，也花了2個小時想要吃完，但要將剩下部分作廚餘回收時，發現廚餘桶已滿很久，店員也沒有清，只好把紙盒回收，剩下部分與骨頭投入店內的翻蓋垃圾桶，並非網路上所拍攝的廚餘桶。

網美再道歉，「對不起造成了好多人的誤會，我們不想浪費任何食物，下次我一定會衡量自己的能力，吃不完的也一定會打包帶走。真心謝謝每個支持我的朋友，我會堅強一點，更謹慎的，幫助那些需要幫助的人」。