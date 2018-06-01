北捷夏日市集 明起開幕

台北捷運公司明將在捷運行政大樓的地下廣場舉辦夏日生活市集。（圖由台北捷運公司提供）

2018-06-01 11:08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運公司從明天起，將連續兩個週末舉辦「心中山爵士廣場夏日生活市集」，就在北捷行政大樓的地下廣場舉辦，將邀請手繪插畫、尼泊爾異國風商品等文創擺攤，還會邀請表演團體演奏音樂。

台北捷運公司今年新完工的爵士廣場，位於捷運中山站與雙連站之間的捷運行政大樓地下一樓廣場，預定6月2日、3日、9日及10日，連續兩週的下午1時半至5時半，共4天舉辦夏日週末市集， 集合不少位職人或商家的文創擺攤，有手繪插畫、丹寧改造物件、印度尼泊爾異國風商品等，精心製作且限量獨特。

北捷表示，市集活動期間， 還有限時的現場音樂表演， 可聽到樂器演奏出耳熟能詳的卡通歌、流行樂等， 不論是樂器演奏或是自彈合唱，都邀請民眾一塊享受文青步調和音樂生活，共同迎接夏日風情。

北捷建議，有興趣前往夏日生活市集的民眾，可搭乘淡水信義線，於中山站或雙連站下車，再沿著中山地下街悠閒漫步，沿途可享受「五春一番街」的購物動線或誠品R79地下書街的閱讀樂趣，並行經年輕朋友最喜歡練舞的爵士廣場，即可抵達捷運行政大樓B1廣場。