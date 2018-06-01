電氣化後超美der？網傳南州火車站預想圖 真相是...

南州火車站電氣化後預想圖「美得冒泡」。（翻攝自鐵工局包商官網）

2018-06-01 10:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕近來網路上數張鐵路電氣化後的南州火車站預想圖被包商放在網路上，因為太過美輪美奐，引發居民熱議，但經鐵路改建工程局（簡稱鐵工局）查證後，該包商已撤圖。

潮州站到台東站的鐵路是全台最後電氣化區段，被稱為電氣化最後一哩路，正趕工中，其中「潮州枋寮段土建及一般機電工程」，近來因為照片「曝光」，引發熱議，原來南州火車站將一改傳統高底平房的水泥建築，並採疑似綠建築的斜屋頂建物，有網友推測應是改為2樓建物，將設有付費區走廊供旅客上下月台與進出匝門。

居民對南州若能擁有如此美觀的車站，紛紛直呼「驚艷」、「也太美」、「根本不像南州」，但也有網友酸「選舉要到了才擘畫美景」，甚至還有人務實比對，提出質疑，認為預想圖規劃過度美化南州火車站前腹地及道路太小的事實，認為未來火車站「絕不會長這樣」。

經查，被放上包商官網中的部分圖片，其實早在鐵工局形塑電氣化願景時就曾出現，但無法準確判斷出處及時間，現在再次出現，反而成為熱議話題。

不過，好不容易有公共工程引來迴響，火車站美得冒泡卻真的是「泡沫」，鐵工局回應，電氣化工程雖包括站場改善，包括如月台加高及雨庇整修等，但遺憾的是，外觀更動的幅度不會像這批預想圖，已要求包商撤件，現在該公司的官網已無法見到這些圖。