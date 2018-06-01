萬安演習管制延誤行程 台鐵免費換班次、退票

2018-06-01 10:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年6月4日（北部）、6月5日（南部）、6月6日（東部）及6月7日（中部）下午1點30分至2點，將舉辦萬安41號演習，台鐵局表示，屆時已購票旅客，若因演習而延誤行程，可免扣手續費改換其他班次或辦理退票。

台鐵局表示，演習期間各級列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門同樣正常作業，提醒搭乘演習時段列車旅客，可以提早到站避免延誤既定行程。對於到站旅客，可前往地下街不受管制，不過若要離開車站，就需配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候片刻。