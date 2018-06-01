告別史上最熱5月 彭啟明：鋒面抵達、週末微涼

受鋒面影響，北台灣平地已有零星雨勢發生。（資料照）

2018-06-01 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有史以來最熱的5月終告一段落，隨著昨晚新一波鋒面雲系抵達，今晨北部氣溫已降到23至24度左右，雖不算冷，但與前日同時期相比已低上3至4度，氣象專家彭啟明表示，這波微涼的天氣將持續至週日（3日），下週一（4日）起又將逐漸轉回典型的夏季天氣。

彭啟明指出，現正影響台灣的這波鋒面帶來的水氣較少，北部迎風面到目前為止的累積雨量並不多，平地的降雨更為零星，雖地面有些潮濕，但離顯著雨勢仍有段距離。他說，未來兩三天的天氣狀況都相當類似，桃園以北地區較有偶陣雨，尤其是迎風面的東北角及東半部，中南部較無顯著雨勢。

至於民眾相當關注的颱風狀況，彭啟明表示，由於西南季風在印度洋及中南半島已有啟動跡象，整個大低壓帶將在週末開始積極發展，下週有機會發展低壓擾動，也有機會發展成颱風。不過他也表示，目前各種模式預測變動度相當大，參考價值不高，提醒民眾切勿過早擔憂。

彭啟明進一步指出，未來兩週整個南方的大低壓帶勢力較強，西南風將啟動，台灣附近水氣亦隨之增加，進入一個潮濕悶熱的多雨環境，他說，下週起午後陣雨或偶陣雨的機率將大增，與這週穩定炎熱的天氣有相當落差，午後對流旺盛，短時間發展的對流胞也有可能導致劇烈天氣出現，呼籲民眾應做好準備。