阿里山森鐵試運轉1週 目標6/12恢復通車

2018-06-01 09:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕阿里山森林鐵路本線（嘉義至十字路站間）已停駛逾3個月，經全面性檢修、養護後，今日起至6月7日將進行為期一週的列車試運轉，結束後報交通部進行臨時檢查，目標6月12日恢復通車。

台鐵局長鹿潔身表示，會影響到列車行駛安全的問題都已改善完畢，昨日與今日台鐵局正與阿里山森鐵管理處進行聯合安全檢查，後續報部檢查都沒問題的話，就會依照原本期程讓它復駛，而以現在情況來看，應該是能順利復駛。

阿里山森鐵今年初，在短短不到2個月的時間，發生4起列車出軌事故，2月26日至3月11日全面停駛進行檢修、養護作業時，發現部分路線養護狀況不佳、排水不良、道渣厚度過薄導致路基鬆軟、路線泥化等情況，決定再停駛3個月進行全面性改善工程。台鐵局表示，目前會影響行車安全項目，都已改善完畢。

改善工程完成後，阿里山森鐵管理處已於5月15日、16日進行自主檢查，昨日、今日請台鐵局進行聯合複檢。另外，除今日起要進行為期一週的列車試運轉外，交通部鐵路營運監理小組今日至6月4日還請日本專家，一起來看阿里山森鐵改善情況。

台鐵副局長何獻霖表示，整個安全檢查是非常慎重在進行，聯合複檢沒問題後，還要再報部做最後一次檢查，若檢查不過也不會就貿然讓它恢復通車。

台鐵局表示，目前已完成多處路段道渣清理重鋪、腐朽枕木抽換，確保能在安全無虞情況下恢復通車；不過就算通車安全無虞，後續還是些路線、車輛改善工程要進行，畢竟一條鐵路能安全營運下去，平時檢修保養都是非常重要。