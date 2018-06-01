fun暑假！台東熱氣球、戰機、水舞、光雕…來了

「台灣國際熱氣球嘉年華」即將登場，「飛越金色稻浪」展球揭幕。（記者陳賢義攝）

2018-06-01 09:12

［記者陳賢義／台東報導］「台灣國際熱氣球嘉年華」6月30日登場，一直8月13日，台東縣政府今日清晨6點在池上浮圳舉辦「飛越金色稻浪」為活動揭開序幕。邁入第八年的熱氣球活動，每年都不斷突破，今年又再挑戰不可能，邀請歷屆最多顆造型球，可愛逗趣的造型球高達39顆，將打造最歡樂的熱氣球嘉年華，邀大家一起fun暑假。

台東縣政府表示，今年將舉辦8場光雕音樂會，歷屆最多，將首次以「世界八美圖書館之首」的台東大學校本部圖資館為景，來一場文青與浪漫結合的光雕音樂會；及繼2013年於志航基地首演光造成熱烈回響後，今年將再度結合基地開放日，讓大家能捕捉到壯志雲霄的國軍現役戰機首次與光彩炫麗的熱氣球相互輝映的畫面；而池上大坡池也將首度加入水舞元素，讓熱氣球與水共舞的曼妙舞姿，譜出一段唯美的光雕音樂晚宴。另為迎接狗年的到來，也邀請了全球首次亮相的英國鬥牛犬共享歡樂。

8場光雕音樂會同樣眾星雲集，由玖壹壹、艾怡良及金曲歌王桑布伊、阿爆帶來精彩演出外，並邀請台東在地知名特色表演團體。活動詳情及最新消息可上台灣國際熱氣球嘉年華 官方網站、臉書、INSTAGRAM查詢。