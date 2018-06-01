有颱風嗎？ 吳德榮：下週3種天氣具威脅不可小覷

氣象專家吳德榮表示，今晨（1日）北台灣已有局部陣雨、氣溫略降，主要的對流在東部外海。（資料照）

2018-06-01 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晨（1日）北台灣已有局部陣雨、氣溫略降，主要的對流在東部外海。氣象專家吳德榮表示，下週四（7日）之後鄰近台灣的天氣系統（熱帶擾動、西南季風、滯留鋒），都是具有威脅、不可小覷。

吳德榮在從「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，今天（1日）到週日（3日），滯留鋒南下到台灣，由於結構不強，也沒有西南氣流伴隨，發生大規模、大量降雨的機率不高，但在滯留鋒附近發展岀「對流胞」帶來短暫、小範圍劇烈天氣的機率還是存在，比較會發生在東半部及山區，其他地區的降雨比較弱，中南部平地降雨機率低。

鋒後有些冷空氣，氣溫下降、北台灣轉涼。下週一（4日）滯留鋒減弱東移，西半部氣溫回升至33、34度，下週二、三（5、6日）再回升至35、36度左右，午後有局部雷雨，大部分在山區。

吳德榮預估，下週四之後的天氣，由於同時牽涉到在菲律賓東方海面及南海「熱帶擾動」的發展及動向，以及緊隨在其後，起源印度洋的西南季風，另外就是弱的「滯留鋒」，彼此間產生的「交互作用」，使得大氣的變化更形複雜。吳德榮強調，「熱帶擾動」的發展仍存在很大的不確定性，必須等到週日才會明朗，但下週四之後鄰近台灣的天氣系統（熱帶擾動、西南季風、滯留鋒），都是具有威脅、不可小覷的。