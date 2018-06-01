06/01 各報重點新聞一覽

美軍印太司令部（原稱太平洋司令部）5月30日舉辦司令交接典禮，我國國防部副部長沈一鳴上將、參謀總長李喜明上將皆出席。（取自網路）

2018-06-01 06:25

自由時報

美設印太司令部 抗衡中國

美國國防部長馬提斯今天宣佈將美國的美軍太平洋司令部改名為美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）。他說，這代表美國認知到印度洋與太平洋的連結。

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高職生考取電銲甲級 船公司80K搶才

「身上傷疤，就是苦練最好見證，撐過去就是我的。」電銲工作高溫又具危險性，宜蘭縣蘇澳海事學校輪機科學生游恒瑋、許嘉文、陳韋銍，憑藉堅強毅力向學，從銲接門外漢，到完成五項電銲檢定，取得一般手工電銲甲級資格，成為創校五十九年來，首三位獲得電銲甲級學生，未畢業就有船運公司開出八萬元月薪招手。

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湯蘭花涉非法直銷手環 挨罰

沃德傳銷日前爆出在台違法銷售具醫療用途的健康手環，藝人湯蘭花更替該產品擔綱主持人兼解說員。公平會調查發現，湯蘭花是沃德傳銷商，不但在台引進沃德傳銷制度，也拉下線銷售健康手環，但沃德根本是未合法報備的傳銷公司，公平會依違反多層次傳銷管理法規定，對湯蘭花處以新台幣十萬元罰鍰。

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蘋果日報

不懼中國11國際企業19航空公司 堅認台灣為國家

中國極盡所能打壓台灣，近來更頻頻以發函、罰款、約談等粗暴手段蠻橫施壓國際企業，要求官網及相關文件要將台灣改列「中國台灣」。但英國廣播公司（BBC）中文網調查100間國際企業官網，發現有11家企業仍把台灣列為「國家」；《蘋果》調查後也發現，有19家外國航空公司的售票系統仍將台北列在台灣項下，而非中國。也就是說，至少仍有30家大型國際企業拒絕屈服在中國的威脅之下。

產地價崩一貨車只值2千 香蕉1公斤1元

果賤傷農！當季水果進入盛產季，香蕉產地收購價被壓縮，中南部一度傳出較差品種收購價每公斤僅1元，種香蕉60年的高雄旗山葉姓蕉農昨無奈說，本周產地收購價已跌到每公斤5元，血本無歸，收割一整輛小貨車的青蕉僅能賣得2千元，只能「買些鹽回家摻飯吃」。

聯合報

司法院排眾議 通過立委可遴選法官

司法院不顧外界爭議及考試院反對，昨天於院會通過修正法院組織法、法官法，將最高法院、最高行政法院法官改為特任官，並改由司法院長提二倍人選交給遴選委員會遴選，人選出爐後報請總統任命；遴選委員更增加立委代表，會銜相關單位後送立法院審議。

所得稅核實列舉扣除 草案月底出爐

全國超過五百萬戶薪水族有福了！財政部將於月底提出所得稅法修正草案，讓薪水族報稅時可採用廿萬元的定額減除或核實列舉扣除。根據剛出爐的財部委外研究報告建議，可核實扣除的費用包括差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工、商、公會會費、助理費、職業上班工具支出等七大項，其中部分費用項目會訂出扣除上限。

中國時報

狂開冷氣 收到帳單會揪心！夏月電價啟動 漲很大

氣溫創百年來新高，爆熱天候，民眾狂吹冷氣，只是今起一連4月適用費率較高的夏月電價，加上今年4月調漲500度以上級距電費，不加克制爽開冷氣的後果是，收到電費單時恐會揪心！依台電資料，換算一般家戶在夏月開冷氣時間較長，用電成長逾4成，平均一期電費增約880元；若用電度數成長更多，超越500度門檻，電價甚至可能暴漲1倍。

太平洋司令部 更名印太司令部！美稱陸是最大長期挑戰

美軍太平洋司令部5月30日正式更名為印太司令部。原美軍太平洋司令哈里斯上將則在交接儀式上聲稱，北韓仍對亞洲和平構成最迫切的威脅，但大陸懷抱著「霸權夢」，則是美國面臨的最大長期挑戰。