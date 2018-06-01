後灣陸蟹「大戰」財團 創生態易地「雙贏」首例

以地易地之後，陸蟹棲地可望獲得完整保護。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-06-01 01:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕爭議近十年的墾丁國家公園後灣京棧飯店開發基地與陸蟹棲地衝突案，29日終於完成國內首次因生態保育進行「以地易地」的作法，成功以海生館臨時停車場用地，交換飯店合法購得開發的陸蟹棲地，達成陸蟹生存及財團開發的雙贏。

從2008年爭議至今的後灣京棧飯店開發案，上月29日行政院一紙「墾丁國家公園遊憩區（一）與鄰近海生館停車場土地交換土地使用計劃書一案，同意照辦。」公文，讓陸蟹、飯店業者及保育團體等單位「通贏」，堪稱國內保育抗爭首見案例。

成功換地後，位在陸蟹棲地約3.4公頃（含公有地0.9公頃）的飯店開發基地，將換到後方約1.9公頃的原海生館臨時停車場用地，完整保留的陸蟹棲地，未來可望規劃為生態保護區，成為後灣社區及業者吸引優質生態觀光的亮點。

後灣京棧飯店開發案2008年間，因為開發基地發現數千隻陸蟹死亡，學者調查也發現飯店基地是陸蟹棲息熱點，護蟹團體就此展開長達十年抗爭；2011年，護蟹人士楊美雲、洪輝祥等人首次提出「以地易地」，官方及京棧都曾認為是「天方夜譚」，直到2015年6月，墾管處長劉培東及屏縣府環保局長魯台營「密謀」海生館的公有地，終讓天方夜譚「夢想成真」。

京棧集團總經理陳添進截稿前無法得知其回應，但日前受訪時曾強調，「法令及生態問題解決，不排除接受易地。」因申請開發案時不知道是陸蟹棲地，有替代方案只能接受；墾管處則重申，未來仍須經過環評審查，並要求高規格環保、污水處理，「畢竟換地後仍在陸蟹保護區隔壁。」

「真是變不可能為可能！」魯台營表示，這應該是台灣第一件為環境公益，成功將公有地與私有遊憩用地「以地易地」案例，當時在幾乎所有都計與地政單位皆認為不可能的案子，在墾管處鍥而不捨無數次公文往返與會議及遊說溝通下終能成功，也感謝提出此方案的洪輝祥等人，以及同意以較大私人土地換相鄰較小公有地的飯店業者。

墾管處處長劉培東表示，這是政府少見的突破性作法，尤其是國產署的突破，讓國有土地交換不再只是開發價值的提升，保育價值也是選項之一，未來全台灣生態與開發案衝擊時，都有完善範例能夠參考，生態保育與土地開發不再只有流血抗爭的選項。

捍衛棲地十年的護蟹鬥士「黑貓姊」楊美雲表示，後灣是墾丁國家公園唯一未被道路切割的棲地，擁有包括保育類椰子蟹等超過五科、三十餘種陸蟹，能換地護蟹成功確實值得高興，但飯店新址在棲地後方，地下水源關係棲地，全民仍會張大眼睛關注施工狀況，也希望官方重視未來污水排放問題。