河乾水枯！屏東高士村沒水喝 村長緊急求援

高士山區河川枯竭，居民連飲用水都出現短缺危機。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-06-01 01:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台氣溫創新高，加上今年梅雨遲遲不下，位在山區的屏東牡丹鄉高士村，由於當地沒有自來水設備，簡易自來水因河川枯竭斷炊，村長李德福PO網對外求「礦泉水」，希望幫助部落永久屋老人家飲水便利些；屏縣府原民處則要居民儘快達成裝設自來水共識，將全力向水公司爭取。

「我是牡丹鄉高士村的村長，因為天氣一直不下雨，造成河床乾涸，我們缺水將近兩星期，民生用水短缺中，尤其是飲用水，如有善友願意支助我們礦泉水，在此感激不盡！」

就是這段求救的文字，驚動各界接力轉貼，瞬間已經湧入超過300箱礦泉水支援，村長李德福說，感謝外界幫忙，但雨水再不來，缺水超過2週的部落永久屋，當地居民及老人家飲水不便，原部落400多個村民，更煩惱夏季用水問題。

屏縣府副處長蔡文進表示，永久屋搭建初期至今都有枯水期缺水問題，常靠消防車灌水支援，但水公司認為「延管」需六、七千萬不符成本，加上原住民習慣使用簡易自來水，當地始終沒有共識，當地召開部落會議討論，轉縣府協助擴大簡易自來水儲水槽或爭取自來水延管。

李德福指出，河川乾枯影響儲水後，消防水車每一天半會到社區共用水塔灌水，方便居民洗滌及洗澡用水，自水水廠則每兩天派車提供居民取水飲用，但永久屋約三十名長輩沒辦法在酷熱天氣下往返取水煮用，加上部落年輕人大多外出工作，沒有足夠人力提水到各家戶，才會對外求助「礦泉水」，目前送到各家戶已經足夠使用，後續來電捐助都已婉拒。

枯水就缺水的窘境，已經是高士部落的常態，李德福無奈表示，居民期盼附近滿州長樂村的自來水能接管，但自來水公司長久以來不願答應，希望「求水」事件喚起外界關注偏鄉山區枯水期缺水問題。