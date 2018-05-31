「制服趴」尬青春！ 中壢中平商圈6/3封街演唱會

參與「尬青春─中平商圈封街演唱會」的學生齊聚中平商圈拍攝宣傳照。（中平商圈發展協會提供）

2018-05-31 23:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢火車站中平商圈年度「制服趴」，6月3日下午1時至晚上7時將辦理「尬青春─中平商圈封街演唱會」，由在地獨立樂團「爽樂團」，號召14所在地學校社團將穿上各自高中的制服與各學校樂手主唱聯合演出，要藉由街頭巡演把音樂的「爽」無限放大到各個角落！

自光緒19年（1893年）成立的中平商圈，原本是保守傳統的商圈，去年接連封街辦理「桃園高校制服票選─中平特別篇」，一鏡到底不NG、集結全國50所高校熱舞社的「熱舞高校─中平嘻哈祭」活動，其舞展影片創造1000萬次的網路點閱率，商圈的青春活力令人熱血沸騰。

「老商圈，新活力」，如此大的「反差」，由全台最年輕、年僅25歲的中平商圈發展協會理事長劉柏成促成，本身也愛唱歌的劉柏成，一直有個夢想，希望把從小住到大的中平商圈，打造成台灣的香榭大道。

原名「台灣爽樂團」的「爽樂團」，現由主唱紅中（陳進中）、吉他手維軒（謝維軒）、貝斯手禮義（呂理詣）與團長兼鍵盤手小樂（劉峪誌），2011年因同在中壢念大學，也在中平商圈的樂器行學音樂認識而創團，發行過專輯也獲獎無數，曾在桃園好客海洋音樂祭奪冠，IMC樂團大賞、貢寮海洋音樂祭、公視音樂創世紀創作大賽、YAMAHA熱音大賽獲得亞軍，樂團風格融合Disco、Funk、Rock、流行等曲風不限設。

曾經在「爽樂團」插花演出的劉柏成，得知「爽樂團」創作新專輯「都只是過程」今起辦預購，雙方提議6月3日合辦「尬青春─中平商圈封街演唱會」做為活動主題曲，讓參與學生體驗發片歌曲的錄製，傳承夢想、為青春發聲！

同日，在「青銀灶咖」關懷據點（永樂路33號）另舉辦包粽、彩繪蛋、社區電影欣賞等，以推動商圈與社區共好成長。