桃市「亮點計畫」 長庚新驛站、中壢銀河水岸年底開工

「中壢銀河水岸」計畫以銀河廣場為核心。（記者李容萍攝）

2018-05-31 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府工務局推動「城市亮點計畫」，選定一北一南行政區，分別為「長庚新驛站」、「中壢銀河水岸」計畫，並向營建署爭取前瞻基礎建設計畫補助4億元，兩計畫預定今年底同步開工，2020年底完工。

工務局指出，「中壢銀河水岸」計畫以銀河廣場為核心，透過道路與人行道整體規劃設計，串聯周邊重要商業活動，例如SOGO百貨、威尼斯影城、海華特區、機場捷運A21、A22站、中壢國民運動中心、光明公園、中正公園、中壢藝術館、圖書館等多項設施，區內有最活躍的商業活動和最時尚的藝文氛圍，沿著老街溪、新街溪則有親水公園及綠地，市民逛街或漫步會非常輕鬆，為中壢新亮點。

「中壢銀河水岸」計畫面積約75公頃，工程經費2.8億元（中央補助1.4億元），針對六和路、新生路、元化路、中美路、中央東路、復興路、恩德街、新明路、中央西路及慈惠三街周邊巷道等10條道路，將重新檢討區內步行、自行車等動線，並針對每條路的特色與問題，規劃各路段的改善工程，總長度約6.7公里。

未來民眾可以舒適安全地往來於中壢車站、SOGO商圈、六合兒童公園、中壢藝術館、新明國小等地區，在經過公園旁的人行道上，會看到結合公共藝術作品，打造特色街道家具，或欣賞街頭藝人在轉角、路邊表演場地的演出。

至於「長庚新驛站」主要位於長庚醫院與捷運A8站周邊，計畫面積約145公頃，包含9條道路，改善總長度7.8公里，有龜山一路、忠義路、文化一、二、三路、復興一路、復興街-忠義路至龜山一路、復興街至龜山一路至文化一路、湖邊路；工程經費5.2億元（中央補助2.6億元），著重鋪面更新、植栽綠美化、自行車道串連、路燈號誌共桿、設置公共藝術街道家具、天空纜線清整、無障礙設施、騎樓整平。

「中壢銀河水岸」計畫以銀河廣場為核心。（記者李容萍攝）

「中壢銀河水岸」計畫將串聯包括SOGO百貨等周邊重要商業活動。（記者李容萍攝）

「中壢銀河水岸」計畫推動範圍。（桃市府工務局提供）