中市285公車換人做 6月起調整行車路線

中市285路公車，6月起改由東南客運經營，並增班及擴大路線範圍。（中市府提供）

2018-05-31 22:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市285路公車明天起改由東南客運經營，起迄點也調整為新建國市場至竹仔坑，除原來的285正線，另外再增開285副線，行經大里十九甲地區及益民路等。市府交通局今天說，正副線兩公車增至每天36班次，受益地區包括東區、南區及大里區。

交通局長王義川指出，行駛台中二中至大里崁頂的285路公車，原由豐原客運經營，該公司因整體營業區域調整考量，申請釋出285路公車路權。交通局為使乘車服務不中斷，進行路線釋出公告，經評選由東南客運取得路線經營權。

285路公車釋出路權，交通局順勢將起迄點調整為新建國市場及竹仔坑，並協調東南客運增開285路副線，串聯行駛益民路二段、一段及十九甲地區的立仁路、立新街及立元路等，改善益民路一段、甲堤南路及至善路等地無公車服務的困境。

王義川說，6月起285路公車班數，將由原本28班增為正線24班、副線12班，合計36班，正線路線串聯新建國市場、台中火車站（東站）、文化創意園區、中興大學、中華民國農會、修平科技大學等站點。

副線則行經台中火車站（東站）、文化創意園區、中興大學、興大附中、益民國小、立新國中小、健康公園、成功國中。因班次增加且公車服務範圍擴大，可連結東區、南區、大里區等區域的生活機能，滿足通勤、通學乘車需求，也具有購物、交通轉乘等功能。

大里立德社區發展協會理事長江和樹說，副線行經立仁路、立元路、內新國小等地，是十九甲最熱鬧的地方，未來民眾前往火車站等市區將更方便；內新里長林清池也說，行經台中火車站，終點在新建國市場，讓民眾搭車和買菜更方便。