桃捷、京成電鐵簽訂MOU 台日交流又跨一大步

2018-05-31 21:23

［記者謝武雄／桃園報導］桃園大眾捷運公司今天與日本京成電鐵簽訂合作意向書，未來雙方將就廣告交換、套票優惠、彩繪列車交換等進行交流，市長鄭文燦致詞時表示，京成電鐵Skyliner串連成田機場與東京，與桃捷公司營運方式相似，值得經驗交流，這也是桃捷繼去年與日本關西南海電鐵合作一大突破，未來民眾出國到日本東京、大阪都看得到桃捷身影。

鄭文燦說，京成電鐵有7條路線，其中Skyliner串連成田機場與東京，簽訂合作意向書後，未來將有更多交流項目，市府也會促進更多經驗交流及台日間往來；他說，桃園市與千葉縣已簽訂友好交流協定，桃園國際機場及成田國際機場也簽訂姐妹機場協定，如今桃捷公司和總部在千葉縣的京成電鐵簽約，讓兩個城市更加密切。

鄭文燦說，桃園機場至成田機場是台日之間最繁忙的空中航路之一，京成電鐵Skyliner也是連結成田機場到首都，其營運經驗可提供桃捷公司參考。

桃捷公司董事長劉坤億表示，京成電鐵Skyliner和機場捷運同樣承載著機場運輸功能，雙方可相互交流，尤其是京成電鐵有百年歷史，具有鐵路、巴士、計程車、房地產、建築及休閒等多元化經營，非常值得桃捷公司學習。

京成電鐵會長三枝紀生表示，京成電鐵總部在日本千葉縣，是聯絡日本東京及千葉縣交通的鐵路公司，京成取自東京「京」字與成田「成」字，其路線連接東京與千葉縣成田等近郊地區，這次簽訂合作意向書只是踏出第一步，未來也將活用彼此資源，進一步刺激旅客量成長、促進台日交流。

簽約儀式由劉坤億、三枝紀生代表雙方簽約，鄭文燦擔任見證人，多位局處首長、京成電鐵高階主管都出席簽約儀式。