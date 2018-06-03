天天吃好料》台南冰ㄉ• かき氷 創新冰品好吃好看

滿滿水果淋上奇異果醬的水果冰。（記者劉婉君攝）

2018-06-03 09:19

［記者劉婉君／台南報導］天氣炎熱，來碗冰消暑一下！台南市冰ㄉ• かき氷雖然開業才第4年，已是網路的人氣打卡名店，這裡有許多別家少有的口味，老闆吳長胤從自己愛吃冰、到開店賣冰，精心鑽研開發新口味、搭配用心設計的擺盤，給消費者好吃也好看的剉冰。

古早味麵茶搭配手工湯圓，是店裡的招牌冰品之一。（記者劉婉君攝）

冰ㄉ• かき氷的店面雖小，但不論是赤崁店還是崇善店，裝潢簡潔明亮，從透明的落地玻璃可以清楚看到店內狀況，服務人員也可以在客人推開門的第一時間送上親切的問候。

日式風味的抹茶混奶冰。（記者劉婉君攝）

吳長胤原本擔任飼料業務，愛吃冰的他，因在老婆娘家附近總是找不到合口味的冰店，4年前妹妹從北部回鄉後，想起兒時吃阿嬤熬煮的涼水及剉冰，決定自己當老闆賣起傳統剉冰。他說，一開始以為賣冰只要有糖水、有料、有冰就好了，沒想到跟著阿嬤學習，才知道「原來賣冰也是一門大學問。」加上當時店面的地點不盡理想、沒裝潢、沒擺盤，第一年生意不佳，也一度考慮是否繼續。

人氣冰品之一的鳳梨清冰，以新鮮鳳梨熬煮而成。（記者劉婉君攝）

吳長胤說，「台南有太多老店，在台南賣吃的真的很不容易。」當時一位常客建議他改變擺盤，他也運用賣飼料時學到的行銷概念，決定改變風格，四處觀摩後，參考日本的冰品，找尋豆類之外的食材，開始嚐試抹茶、當季水果等多種原料，就算要上1、2個小時甚至更久去熬煮，也不能馬虎，再加上特別的器具及用心的擺盤，讓自己的冰不只好吃而且好看，成功獲得消費者的喜愛，漸漸站穩腳步。

好吃又好看的葡萄清冰。（記者劉婉君攝）

一樣是糖水、鮮果醬，吳長胤用新鮮水果找出最佳的熬煮火候及時間，口感就是與別家不同，經多次嚐試找出最佳搭配的天然食材，店內的冰品口味眾多，每一樣都有愛好者，古早味麵茶加上手工湯圓的麵茶湯圓冰、有日本味的抹茶混奶紅豆及抹茶紅豆牛奶、鄰居阿伯阿嬸也愛的鳯梨清冰、還有不論男女都喜愛的葡萄清冰、可可香蕉冰，滿滿水果淋上奇異果醬的水果冰，以及即將上市的當季芒果冰等，不只有許多外地遊客慕名而來，也有不少在地的老顧客。

店內常有外地遊客慕名而來。（記者劉婉君攝）

雖然眾多口味都受到歡迎，吳長胤仍時時思考新口味，他說，如果沒有一直創新，在競爭激烈的美食市場，很快就會被淘汰，他會繼續嚐試新的口味，給顧客更多好選擇。

方便外國遊客點餐的手繪冰品菜單。（記者劉婉君攝）

桃園來的小姐弟開心品嘗冰品。（記者劉婉君攝）

在地大學生也常到店裡吃冰。（記者劉婉君攝）

冰ㄉ• かき的店面雖小，簡潔明亮，常常滿座，有民眾在一旁等候。（記者劉婉君攝）

店內的糖水和各式料，都是吳長胤用心研發、熬煮、準備的。（記者劉婉君攝）

麵茶湯圓冰是冰ㄉ• かき的人氣招牌之一。（記者劉婉君攝）

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