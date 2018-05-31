東澳國小家長卯勁製飛魚乾 籌射箭隊赴美百萬經費

每年5至7月為飛魚產季，宜蘭縣東澳國小射箭隊家長每週2天，自發性到校處理飛魚，為孩子出國籌措經費。（記者張議晨攝）

2018-05-31 21:49

〔記者張議晨／宜蘭報導〕屬偏鄉小學的宜蘭縣東澳國小，射箭隊成績聞名全台，校方為籌措射箭隊出國參賽的經費，前年起由校長與家長攜手特製「飛魚炒辣椒」義賣，最近飛魚進入產季，整個部落再次動起來，家長稱「再累也要幫一把」，校長鄔誠民笑說，沒想到飛魚炒辣椒，不僅成就偏鄉孩童出國夢，還能帶動部落經濟！

東澳國小射箭隊成軍僅5年，已在國內各項賽事屢獲佳績，前年獲得中華射箭協會推薦，獲得赴美參與邀請賽的資格。不過出國經費超過百萬，對偏鄉小學而言宛如「天文數字」。

眼見經費無著落，鄔誠民想到東澳特產「飛魚」，與家長攜手製作飛魚乾、飛魚炒辣椒義賣，至今已邁入第3年。

每年5月到7月飛魚季，校長室總是堆滿空瓶，還散發些許「飛魚味」，辦公室還有大型冰櫃，保存剛做好的產品，校內廚房，則有10多位家長當起「半志工」，協助處理飛魚。鄔誠民笑說，「大家都是為了一圓孩子的出國夢」。

每週二、四、六，鄔誠民固定8點到漁港採買魚貨，9點後，部落家長陸續到校就位，各司其職清洗、處理內臟，下午再由另批家長，將飛魚上烤爐，隔火慢烘12小時，收工時，往往已經接近半夜，但幾位家長樂此不疲。

有「領班」稱號的家長彭小萍，孩子就讀東澳國小5年級，也是今年出國的射箭隊員之一。她說，出國可讓孩子增廣見聞，且機會很難得，再累、再忙說什麼也要幫上學校一把。

起初家長多為志工，但因製作飛魚繁瑣，校方索性將工作分成剝魚、烤魚、剪魚，並發給少許薪資，讓平常賦閒家長幫助孩子，還能有額外收入，有家長拿到薪水袋，還開心笑說，「原來還有錢領。」鄔誠民說，沒想到小小一瓶飛魚乾，不僅成就偏鄉孩子出國夢，還能帶動部落經濟。

今年校方計畫籌措170萬元，在7月10日率8名學生遠赴美國北卡羅萊納州參國際賽。鄔誠民說，比賽得獎是其次，重要的是孩子能走出台灣、拓展視野。