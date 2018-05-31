「藍綠無能」！ 華航企業工會也要參選桃園市長

華航企業工會今天第10屆第2次會員代表大會中，以82％的支持度通過決議，將推派工會秘書長朱梅雪參加今年底的桃園市長大選。（翻攝自華航企業工會臉書）

2018-05-31 20:58

〔記者陳宜加／台北報導〕「藍綠無能搞惡鬥，勞工公民站出來！」華航企業工會因不滿勞工長期被漠視，決定勞工要靠自己挺身而出，今天於第10屆第2次會員代表大會中，以82％的支持度通過決議，將推派工會秘書長朱梅雪參加今年底的桃園市長選舉。

工會副秘書長黃慧甄表示，勞工要有自己的力量，工會投入參選也為提醒藍、綠兩黨，都不是真心為勞工著想，勞工必須靠自己，相信選民已厭惡藍綠惡鬥。

外界關注參選需要花費鉅額經費，工會如何支應？黃慧甄說，去年底會員大會通過500萬元勞工運動費預算，初步參選須繳納的200萬元保證金將由此支應，其餘不足部分將再對外募款，不會挪用其他的款項。

工會聲明指出，參選目標為「改革」，朱梅雪從華航工會出發，更證明代表的是廣大的桃園勞工與公民。工會缺乏政黨資源，路途困難，但勞工必須站出來推動改革。工會直言，「國民黨的惡政與錯誤體制，民進黨仍繼續沿用來打壓人民，彼此只是政治惡鬥。」

工會強調，台灣勞工過著長工時、低薪、無力購屋、不敢規劃養育下一代，各業受僱者甚至隨時冒著生命危險，只求能存活的薪資。桃園市不但是國家門戶，同時北鄰北二都、南接竹苗，是台灣未來重要的發展區域，經濟上更是勞動之城，數百萬人生活卻無實質前進，也就是毅然決定推出朱梅雪投入選戰的初衷。

工會舉例，近四年桃園傳出公車司機疲累過勞、消防員火場殉職、移工在危險宿舍被燒死、社工人員超時加班，已不只是勞動問題。改善勞工生活、爭取言論自由，甚至推動轉型正義，改革須由勞工自己來做。

根據工會說明，朱梅雪為機場工人出身，也是從事工運十年的工會幹部，長期爭取勞工權益，不只是爭取權益的勞權大將，也是兩個孩子的父親、每天會去黃昏市場買菜的丈夫、居住於桃園三十年的在地人，對桃園與這片土地上的人民有深入的了解與無比的愛。