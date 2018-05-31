蕉農搶種產期集中 農委會去年已預警會價崩

2018-05-31 20:54

〔記者吳欣恬／台北報導〕今（31）日台北農產運銷公司香蕉每公斤批發價僅10.7元，創下102年6月以來的新低。農委會早在去年已向農民提出預警，但還是無法避免。農產業者直指，今天香蕉價格低落，不能怪農委會，重點在於農民心態一定要改變。

根據農糧署的資料，去年蕉苗供應量619萬株，而其中過半數、335萬株是在去年3至5月種下，收成集中在今年4至6月。

供應統一超商、全家以及各大量販店的福和生鮮農產公司董事長邱進福說，去年農委會香蕉研究所的香蕉苗供不應求，當時他就告訴農民，「這麼大的警訊，你們還要種香蕉？」他當時就知道，這樣種下去，今年如果沒有颱風，價格會很低，現在的情形就跟他預期的一樣，這是農民自己盲目。因此他奉勸農民不要一直種香蕉，應轉種如酪梨等高經濟價值的作物。他也說，今天香蕉價格這麼低落，不能怪農委會，農民心態一定要改變。

農糧署副署長蘇茂祥說，去年到5月香蕉價格都還很高，價高的時候，農民就搶購蕉苗，當時農糧署就有提出預警。基於市場經濟，很難叫農民不種，政府的責任就是把資訊充分揭露，由農民判斷，如果還要去種，就要承擔風險。他指出，現在蕉價低，農委會有義務協助，因此上個月就啟動調節因應措施。蘇茂祥也忍不住感嘆，「去年我早講蕉價會跌，今年跌了大家都罵我」。

此外，邱進福也提到，台灣面臨最大問題是缺乏產地集貨和運送過程的冷鍊，這是需要農委會加強的。他指出，台灣香蕉比菲律賓等國的香蕉品質好，但銷到日本價格卻比不上菲律賓等國，原因就在於缺乏產地集貨及貨運冷鍊需要改進。

農委會副主委陳吉仲指出，已規劃在桃園、彰化、屏東等3地建置大型冷鍊物流中心，進度最快的屏東科技園區，將有1500坪以上的冷凍設備，未來再透過農民團體進行集貨端的冷藏，希望像日本一樣做到都保持在攝氏13至15度的低溫狀態，未來要解決農產品的產銷供需，有更多方式能因應。