台南水情嚴峻 恐影響官田菱角種植面積

官田菱角開始種植，因水情吃緊，有的農民觀望，延後種植時間，有些已種植。（記者楊金城攝）

2018-05-31 20:45

〔記者楊金城／台南報導〕「菱角的故鄉」台南官田菱角開始種植，但因水情嚴峻，有的農民觀望，延後種植時間，有些抽水種植，有的因擔憂後續無水，忍痛放棄種菱。官田區農會總幹事林正容說，缺水影響菱角田種植面積尚待觀察。

嘉南農田水利會最後一輪嘉南灌區一期稻作採「供六」（供水6天），已自5月29日開始供灌，將到6月4日早上7點停灌。各區管理處、工作站加派站員、掌水工管控給水路、水門，免得農民搶水影響供灌秩序。

水利會管理組組長黃義銘說，儘管水情吃緊，一期稻作可完成供灌目標，最後一輪「供六」需要近1000萬噸農業灌溉用水，每天約供灌近200萬噸水。

官田區大多在一期作糯米收割後種植菱角，部分菱農自備地下水源已種下菱角，有的趁灌溉水路通水時引水入田種菱角，但停灌後就有風險，種下的菱角田後續可能因烏山頭水庫無水而種不活，使得有些農民只好觀望，延後種植，少數已是放棄種植。

林正容說，菱角田一定要有水，菱角才能活，確保有水源是農民考慮的因素，未抽地下水的菱角田如果只能靠灌溉水路引水，後續如沒灌溉水源就慘了。

官田菱角今年最晚種植時間在7月中旬，等待水庫有水進行二期作供灌時種菱角，官田區去年種植菱角田330公頃，今年受缺水影響種植面積待觀察。