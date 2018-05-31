杏壇芬芳 南市23師獲師鐸獎

2018-05-31 22:39

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市佳里子龍國小老師王自強教學充滿創意與活力，善用戲劇教學活化藝術美學，引領學童參與、走讀社區，與其他22位老師一同獲得台南市師鐸獎肯定。王自強等8人更將代表南市參加全國選拔。

南市師鐸獎名單公布，共有23名師鐸獎得主，其中獲推薦參加教育部師鐸獎選拔的有安慶國小校長黃俊傑、台南應用科技大學附設漢家幼兒園長邱靜美、復興國中黃怡綸、六甲國中楊淑惠、龍崎國小洪敬堯、子龍國小王自強、崇明國小邱幸儀、博愛國小附設幼兒園鄭兆利等8人。

王自強是一位滿腦子創意戲胞的活力教師，透過不斷的想像，開發兒童的潛能世界，喜歡塗鴉的他也常為孩子們打造無數夢想實現的藝想世界。佳里在地人的他，也有強烈的使命感，希望透過戲劇的力量將在地的文化傳承下去，曾帶領學生獲家庭教育戲劇全國第2名，首創兒童小龍劇團全國巡演兒童戲劇20餘場，全國學生創意戲劇競賽3學年度共獲3個大獎（特優及優等），自編教材榮獲教育部兒童少年保護親子學習創意教案全國第2名，師生共同編繪台南市首本家鄉繪本並至台北誠品書局新書發表會等。

子龍國小家長會長甘啟達說，王自強教學認真，充滿熱情，善於結合課程、閱讀、表演、生活於各項活動之中，帶給孩子更寬廣的視野和展現自我的舞台，獲獎是實至名歸。家長陳彗星形容王自強是完全為教育而活的老師，不僅會十八般武藝，以日本達人的等級來說更是一生懸命的教師魂。

另外，黃俊傑認真經營校務，不僅為師生建構安全的學習環境，也用心與家長互動交流，深獲親師生及社區的肯定與讚賞。他也擔任安南區特教中心召集校長、人權教育輔導團召集人及正向管教輔導團員，關注特殊教育。

邱靜美用心經營幼兒園，更向校方爭取鄰近環境改善，大幅減少蚊蟲孳生，提供孩子更優質的校園學習環境，也著重幼兒生活能力的培養，並以多元創新的課程吸引家長，年年達到滿招。

黃怡綸教學生動活潑、積極推動科學教育，投入科展20年，指導的學生作品眾多，成績也相當出色。在班上推動親師生共讀，將家長拉進學習圈，營造閱讀風氣，並透過LINE群組增加親師互動機會，提升班級經營的向心力。

楊淑惠為學生、學校默默奉獻，實施補救教學、夜間自修及週末衝刺，拔尖扶弱，也積極推動國際志工英語品格營、日本高校生交流及電視台造訪，開拓學生視野，改善圖書館環境，引進愛的書庫，大幅提升學生閱讀風氣。

洪敬堯積極執行美感教育的「廣達游於藝」計畫、TFT（為台灣而教）英語力與好鄰居基金會點數、偏鄉基本教育力—補救教學成效計畫、12年國教科技素養等，全心全意投入改造偏鄉學校。

邱幸儀關懷弱勢特殊學生不遺餘力，相信給予孩子學習策略與展現舞台，都能成就孩子變成更好的自己，曾幫助學習障礙學生在繪畫的世界中找到發揮想像力及創造力的舞台，學生作品在學習障礙者聯合畫展榮獲國小組特優。

鄭兆利在教學上課程活潑，自編創意教材，提升幼童學習興趣，並建立良好親師溝通模式，協助特殊幼兒家長申請各項補助及資源聯結，且不藏私地將透過各種管道分享傳承自身多年幼教經驗。

南市其他師鐸獎得主還有和順國中吳奇穎、大成國中林長裕、建興國中楊志鴻、崇明國中蕭雅黛、中山國中蕭秋雲、崑山國小王惠足、新南國小林宏錦、永福國小郭惠玲、東區勝利國小陳淑茗、忠義國小陳瓊豐、博愛國小蔡依玲、協進國小蔡孟倫、億載國小蔡惠娟、進學國小盧柏成、協進國小附設幼兒園陳惠美。