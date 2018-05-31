就服員專業「人口販」 他6年「賣」了3000多人

2018-05-31 20:36

〔記者王捷／台南報導〕林志龍原本是在工廠當業務，40歲時他突然失業，當時台南就業中心正在應徵外展就業服務員，他想起過去的老本行業務精神，把賣產品的精神，拿來「賣人」，媒合更生人回到社會上工作，他常常自嘲是專業「人口販」，從事就業服務6年以來，已協助3000位以上的求職者找到工作，特別是在協助更生人就業方面的卓越表現，讓他榮獲106年度勞動部勞動力發展署最佳就業服務人員獎。

47歲的林志龍，7年前失業，曾對自己的未來感到茫然，也深深體會家庭失去經濟支柱，正巧就業中心正在應徵就業服務員，但大半輩子都在當業務的他原本擔心不能勝任，但想起如果把求職者的履歷當作產品，只是換個方式將賣產品變成賣人，突然又對自己的口才有信心起來。

踏上工作崗位，林志龍發現失業者眾多，公司職缺也不少，不過要把兩者配對成功媒合，比想像中要困難許多，經過不斷摸索，5年來他說服無數的企業聘用中高齡、更生人等弱勢求職者，讓他常開玩笑自稱是專業「人口販」。

2年前，林志龍被分派服務台南監獄出獄的更生人，一開始他也對更人有些防備，實際接觸後發現，原來大部份更生人都很期待能有重新開始的機會，因此他拿出「賣人」本事，行銷給缺工的企業。

讓林志龍印象深刻的，是一位入獄服刑長達24年的更生人「黑仔」，黑仔與社會脫節許久，自行尋職多次未能成功被重複拒絕多次，起初黑仔拒絕接受林志龍的協助，想要他知難而退，但林志龍沒有因此放棄，甚至利用假日前往黑仔家中找人，最後他的精神打動黑仔的家人，終於成功幫黑仔謀職還鼓勵黑仔學電腦。

台南就業中心主任胡瑞娟說，林志龍善用其行銷專長，6年來協助3000多位求職者返回職場，陪伴無數弱勢失業者，今年更榮獲「最佳就業服務獎」，建立了好口碑