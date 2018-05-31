一直不下雨 台南夢幻湖上下游埤塘都乾了...

龍崎牛埔泥岩教學園區上下游的埤塘都乾凅，龜裂的地表裸露。（記者吳俊鋒攝）

2018-05-31 19:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕以荒漠變綠洲而知名的台南市龍崎區牛埔泥岩生態教學園區，因美麗的景致，又被稱為「夢幻湖」，只是老天爺不下雨，現場蓄水量驟減，連上、下游的埤塘，也全部乾涸，地表裸露，一片龜裂，令人震撼，協助導覽的竹編彩繪藝術家林仙化直嘆，旱象之嚴重，15年來首見。

林仙化指出，當地以天然降雨蓄水為主，包含夢幻湖在內，附近上、下游的大小埤塘共有7處，今年都受到乾旱衝擊。

林仙化說，面積最大的夢幻湖，雖然還不至於被完全蒸發，但水位持續下降中，其餘的6處埤塘，則已乾涸，有遊客打趣認為，龜裂的地表，正好與光禿的泥岩山谷相映襯，符合實際的月世界景觀，但這樣的旱象真令人憂心。

這處教學園區又稱為牛埔農塘，屬於二仁溪上游支流的集水範圍，多是黃砂土與青灰岩等，容易沖蝕，形成寸草不生的惡地形，加上起伏的丘陵與山谷環伺，造就了獨特的月世界景觀。

農委會水土保持局1998年開始，以生態工法在當地分期進行壩堤的設置，還有坡面的植被等，營造成功，吸引動植物棲息，荒涼的月世界變為綠洲，而園區中最大的主埤塘，因景致迷人，有時晨昏之際，霧氣繚繞，又被稱之夢幻湖。

牛埔里長陳永和提到，今年農塘乾旱之嚴重，歷來罕見， 不過已提出建議，可利用機會清淤夢幻湖，挖掘出來的積土，用來防護當地聯外道路南167線邊坡崩塌之用，一舉兩得。

牛埔農塘在2003年，還獲選為生態工法博覽會的現場觀摩示範區，開始結合教育規劃，宣揚水土保持的重要，根據林仙化的描述，慕名參觀的團體絡繹不絕，全盛時期，每天有30部遊覽車造訪。

牛埔農塘除了參訪人潮多之外，近年來，也因為緊鄰龍崎工廠的事業廢棄物處理中心預定地，意外成為矚目焦點。