天天吃好料》台南紅油麻醬麵 外省老伯經典口味

紅油麻醬麵簡單的味道，卻養成許多死忠顧客。（記者邱灝唐攝）

2018-06-04 09:24

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南小吃聞名全台，其「甜味」更是深植人心，不過現在出現一間「外省口味」的麵攤，不僅許多眷村老伯大讚家鄉味，連許多當地人都說「這味很難找，而且久久沒有吃，會想欸」。

位於北區長榮路五段的「豆豆陽春麵」，掌廚的是成長於眷村的劉燕麗，店面沒有華麗的裝潢，僅打開幾張鐵桌椅招呼客人，且用從小吃到大的口味開門做生意，沒想到簡單的家常味養成許多死忠顧客，而她也說「10名顧客有8人會回頭」。

樸實的菜單中，「紅油麻醬麵」是外省老伯們回味的經典，令人意外的是，一碗麵僅有醬油、鹽、干貝粉，以及自家炒的肉燥等簡單調味料，再加入些許青綠蔬菜，就讓顧客再三回籠，而微辣的麵條進入口中，紮實的「鹹味」立刻佔據口腔，肉燥的香氣也讓人一口接一口，難怪可在眾多「甜味」料理中殺出重圍。

一名沈姓顧客表示，這家店的「外省口味」難以言喻，只能實際品嘗，雖然第一口吃下去時並不會讓人驚艷，但「身體」會記住這個味道，改天就會提醒你再來吃一次。

此外，店家準備的「韭菜花水餃」更是熱門招牌，以往許多顧客擔心口腔氣味不敢吃韭菜水餃，因此劉燕麗在山東朋友的指導下，改包韭菜花，解決大家的煩惱。王姓老伯笑說，這家店剛開的時候最不好吃的就是水餃，好險老闆娘的朋友傳授訣竅，而且這間店的口味確實與人家不一樣。

王老伯回憶，台南以前的許多眷村至今都被打散，最有名的莫過於南區的水交社，隨著村落消失，很多好吃的店家都收攤或散落各地，現在要找回記憶中的味道非常困難。

最後，因應台南氣溫節節攀升，劉燕麗也製作2款消暑小菜，分別是涼拌小黃瓜和涼拌豆腐絲，其中口味最特別的當屬涼拌小黃瓜，有別於各小吃店製作的酸甜氣味，「豆豆陽春麵」還加入辣味，吃進口中頓時讓胃口大開，可以再戰一輪，價格也是平易近人的銅板價，不用怕在填飽肚子的同時，錢包漸漸消瘦。

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