3高職生畢業前拿到甲級證照 8萬月薪搶人他們不要

蘇澳海事輪機科學生許嘉文（中）、陳韋銍（右）及游恒瑋，最近取得一般手工電銲甲級證照，已有船公司開出八萬月薪搶人才。（記者張議晨攝）

2018-05-31 19:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕電銲工作高溫又具危險性，但宜蘭縣蘇澳海事學校輪機科學生游恒瑋、許嘉文、陳韋銍憑藉堅強毅力刻苦向學，從銲接門外漢，到完成5項電銲檢定，未畢業就取得一般手工電銲甲級資格，成為該校創校59來，首批獲得電銲甲級技術士證照的學生，已經有船運公司開出8萬元月薪搶人，令同學稱羨。

電銲屬專業技術工作，雖然高薪，但工作環境嚴苛，得耐高熱，還得避免高溫鐵屑噴濺到身上，鮮少高職學生將電銲放在求學首位。不過，游恒瑋、許嘉文、陳韋銍3人卻是從高1開始就訂下目標，要在畢業前拿到電銲乙級資格，甚至甲級證照。

許嘉文說，電銲過程會產生高熱，不時會有鋼鐵燃燒的刺鼻味，且為了安全，過程都得穿上厚重防護服、戴防護眼鏡等，若在夏天「訓練場根本就是座烤爐」。

為順利達成目標，3人下課後自發留校半小時練習，考前1個月則是從早燒到晚，手腳時常被高溫鐵屑燙傷，身上的傷疤，就是苦練的最好見證。陳韋銍說，雖然過程很辛苦，但「再痛，也只能咬牙忍下去」。

3人同聲決定續升學 挑戰甲級船員六位數起薪

「撐過去就是我的」許嘉文坦言，他是單親家庭，家中大小事都是媽媽一手包辦，即使訓練再苦，他只能往肚裡吞，還好辛苦終有收穫。

取得電銲甲級資格的3人，還沒畢業就有船運公司開出8萬元月薪搶人，也同時錄取高雄科技大學輪機工程系，但最後一起決定暫時放下高薪，繼續升學，補足專業知識。

陳韋銍說，念大學是家人的期望，且大學畢業後若考取甲級船員，起薪可達六位數，比高職學歷高。

「高中階段取得甲級資格，真的很不容易。」蘇海輪機科主任邱英勝表示，電銲屬高技術工作，銲接點多停留1秒，可能就會融穿鐵板，少停留1秒，銲接就不完整，但只要取得甲級資格，初入行日薪可望達3000元以上。