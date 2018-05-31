她們用北蔥觀察wifi對生長的影響 新北市中小學科展中獲獎

中山國中學生賴婕云（右起）、周聿庭、李昀儒以wifi對種子萌發與生長的影響為主題，進行科學實驗。（記者葉冠妤攝）

2018-05-31 20:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市106學年度中小學科展今天舉行頒獎典禮，現場展示51件特優作品，學生們各自從生活中發想議題，並研究解決之道，其中板橋國小學童研發「DIY『全自動』羽球發球機」，即便只有一個人練羽球也行，中山國中學生則以北蔥驗證wifi對種子的影響，結果驗證wifi電磁波真的會抑制種子的萌發與生長，充分展現從日常生活中動腦找問題的科學家精神。

中山國中7年級的李昀儒、周聿庭及賴婕云，因為好奇電磁波對人體的影響性，發想以植物種子萌發來做實驗，在播種前後經Wifi照射72小時，觀察是否對種子萌發與胚根的生長造成影響，實驗歷時7個多月，3個人每天利用午休或放學時間，甚至連寒假也排班到校觀察紀錄，3人都不約而同地說，每次都以700、800顆種子為單位，測量根長時眼睛簡直快脫窗，是實驗過程中最累人的事，結果證實wifi電磁波真的會抑制種子萌發與生長，3人都體會到做實驗的趣味。

板橋國小5年級的洪瑋駿說，由於自己是羽球校隊，校隊人力不足導致他常常找不到練習對手，市售發球機卻要價不斐，於是他與6年級的學長姐張昀柔、陳芊帆、李天宇，從發想、設計到組裝花了1年的時間，寫程式設計、自行組裝輸送帶、發射台等，歷經4代改良，才終於製作出一台有效又便宜的全自動羽球發球機。

新北市教育局副局長蔣偉民表示，今年競爭激烈，176校共538件作品參賽，最終共239件作品獲獎（特優獎51件、優等獎69件、甲等獎80件及甲等獎39件），另表揚10位「資深優良指導教師獎」、12校「科學展覽傑出表現獎」、29校「推動科學教育有功獎」及3件「科展LOGO獲獎作品」。今年也將針對51件特優作品各別進行「國展作品分科指導」，期待能為新北市在全國科展爭取最高榮譽。