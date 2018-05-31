彰化縣庫「錢多多」 38億元稅收全靠這個貢獻

這個月和上個月，彰化縣地方稅務局「錢多多」，有最大宗的牌照稅，還有綠能印花稅，以及房屋稅，稅收陸續進帳，歲入財務帳面數字亮眼。（記者張聰秋攝）

2018-05-31 20:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕4月開徵汽機車輛牌照稅，5月緊接房屋稅和個人綜合所得稅，彰化縣政府光是這兩個月靠這稅收進帳，歲入財務帳面數字格外亮眼，其中，每年貢獻地方稅收最大金額的牌照稅，今年再刷新高，高達38億元，再加上房屋稅27.8億元，以及今年新增綠能印花稅收6120萬元，縣庫變得「錢多多」。

彰化縣地方稅務局秘書張仁旺表示，地方稅收包含房屋稅、地價稅、印花稅、土地增值稅、契稅、牌照稅，以及娛樂稅，其中，房屋稅、地價稅有其一定比例為統籌分配稅款，縣府撥給鄉鎮市公所，歷年來，縣內地方稅收最大來源為牌照稅，稅務局初估，上個月開徵自用汽車牌照稅，加上10月將開徵營業用牌照稅，今年牌照稅收高達38億元。

張仁旺指出，除了牌照稅和房屋稅之外，今年稅收增加了綠能印花稅，今年以來與綠能產業相關的工程建設簽約金，完成322億5500萬元，課徵印花稅收6120萬元，印花稅為百分之百可讓縣府全額使用的縣庫稅收項目。

在6120萬元印花稅收中，最大筆的是這個月進帳的4760萬元，該筆稅收來自台電和外商（日本、比利時），跨國攜手投資彰濱外海離岸風力發電第1期計畫示範風場興建工程案，工程決標金額249億9000萬元，金額次高為台電在鹿港鎮彰濱工業區興建太陽光電廠案，工程興建金額約55億多元，依印花稅法規定，印花稅依契約工程款千分之1課徵採計，簽約甲、乙雙方都要繳納，台電和中華電信各自繳納550萬元，共計1100萬元。