彭文正重製連署表單要管爺道歉 台大生跳腳揚言提告

有台大應屆畢業生連署邀請管中閔（見圖）在畢業典禮致詞，連署表單卻被彭文正改為連署要求道歉，有台大生氣得揚言提告。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-05-31 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕有台大準畢業生5月29日製作聯署表單，邀請「校長當選人」管中閔擔任畢業典禮貴賓上台致詞；媒體人彭文正更改學生邀請宣傳文的內容，再製成「邀請管中閔台大畢業典禮公開道歉」的聯署表單，內文提到「不管是現在，或是若干年後，當你看著畢業證書上只有代理校長名字的時候，希望你提醒自己『勿以善小而不為、勿以惡小而為之』」，此舉讓台大學生十分不滿，揚言提告彭文正。

臉書社團《台大自主聯盟》轉貼學生訊息，文中提到，近日台大畢業生聯署邀請管中閔教授到今年的畢業典禮上擔任貴賓致詞，希望能這位校長當選人，能給他們啟發，他的經歷也能當作學生的借鏡，目前聯署人數已達500人。但話鋒一轉，狠批媒體人彭文正公開抄襲台大畢業生聯署信，並惡意扭曲原意。嗆說：「原來『知恥近乎勇、無恥近乎神勇』不是一句戲謔話而已！」

內文提及本來台大學生立意良善，卻被彭文正抄襲、惡搞製作成要求管中閔公開道歉的表單，指控彭文正「顛倒是非之觀點，假台大學生發起聯署信之實，剽竊學生聯署公開文四個段落文字共304字，創其個人的聯署信函；更惡劣者，在彭的汙衊聯署文中有多個段落的開頭部分都逐字照抄學生文稿，以混視聽，誤導大眾以為是原台大畢業生所發起，嚴重損及台大聯署信發起人之名譽，其行為應為社會大眾所唾棄。」

最後一段更痛批，彭文正或許觀點與這些畢業生不一樣，但「其表達方式及發文行徑均甚惡劣」，行為似已涉犯著作權法第 91 條第 1 項重製罪及刑法第 310 條第 2 項加重誹謗罪嫌，發起連署之學生不排除將提出刑事告訴，以懲不法。

台大準畢業生製作表單，邀請管中閔在畢典當天擔任嘉賓致詞。（圖擷自台大自主聯盟臉書）